Tanti videogiochi e smart TV in sconto tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a smart TV e videogiochi.

Partiamo dalla console Nintendo Switch Lite, in offerta in colorazione grigia. Più leggera, più piccola e meno costosa. Sono queste le caratteristiche base di Switch Lite, una console pensata per chi vuole tutto sacrificando pochissimo. I controlli sono infatti direttamente nella console e limitando l’ingresso USB esclusivamente allo scopo di ricarica, trasformando così l’oggetto in una vera e propria portatile più modesta nelle dimensioni ma assolutamente adatta a rappresentare il gaming “on the road”.

Con forme più arrotondate, colori opachi e tasti bianchi, Nintendo Switch Lite è quindi perfetta per coloro che sono in continuo movimento. Le sue piccole dimensioni gli consentono di stare in tasca, nello zaino e ovviamente in valigia, mentre l’impugnatura è adatta a mani non particolarmente grandi, il tutto in in unico pezzo dotato di grip straordinario (e dimensioni ridotte).

Solitamente Nintendo Switch Lite viene proposto a 259,98€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 199,99€.

Continuiamo con la smart TV LED SAMSUNG UE43TU7172UXXH, equipaggiata con un bellissimo pannello da 43″ e che, grazie al potente processore Crystal 4K, è in grado di upscalare e riprodurre al meglio qualsiasi sorgente grazie alla vera intelligenza artificiale che trasforma i contenuti in 4K. Non può di certo mancare la tecnologia HDR per dettagli ultradefiniti e sfumature di alta qualità, mentre l’integrazione del supporto agli assistenti vocali Bixby ed Alexa vi permetteranno di gestire la TV e gli altri dispositivi Smart presenti in casa comodamente con la vostra voce.

Solitamente la smart TV LED SAMSUNG UE43TU7172UXXH viene proposta a 499€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 373,31€.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smart TV e videogiochi tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Offerte del giorno eBay: sconti su smart TV e videogiochi

Offerte ancora disponibili