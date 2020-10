Tanti smartphone Samsung e tablet Huawei a prezzi scontati tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, mercoledì 7 ottobre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a smartphone Samsung e tablet Huawei, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo con lo Huawei MediaPad T5 presenta un design simmetrico in un corpo unibody in metallo, leggero e piacevole al tatto, con una colorazione Carbon Black decisamente elegante così come il suo schermo da 10,1”. Con una risoluzione da 1920×1200 nel formato 16:10 è l’ideale per guardare film, programmi TV e navigare su siti web. Il tablet è dotato di due speaker che riproducono un audio potente e di qualità, che vogliate godervi film o ascoltare musica; il suono diventa ancora più ricco Huawei Histen, regalando un’esperienza in linea con gli standard cinematografici. Per gli internauti, la connettività Wi-Fi supporta gli standard 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz & 5 GHz, mentre non c’è uno slot per schede SIM.

Questo è un dispositivo per gli amanti della potenza, ed è così che Huawei MediaPad T5 si presenta completo di un processore octa-core con una frequenza principale fino a 2.36 GHz per prestazioni eccellenti e un consumo ridotto di batteria. Le dimensioni possono essere aumentate fino a 256 GB grazie allo slot per schede microSD.

Solitamente il tablet Huawei MediaPad T5, nella sua versione dotata di 64GB di memoria integrati viene offerta a 259,90€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 197€, con uno sconto del 24%.

Proseguiamo con lo splendido Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, smartphone che offre prestazioni eccezionali grazie ai suoi 12GB di RAM ed il potente processore Exynos 990. L’ampia batteria intelligente da 4500 mAh assicura un utilizzo prolungato senza preoccupazioni e con la Ricarica Ultra-Rapida da 25W sarete pronti a ripartire in poco tempo. Il display Dynamic AMOLED 2X WQHD+ regala colori realistici e una visione nitida dei vostri contenuti in qualsiasi condizione di luce, senza danneggiare la salute dei vostri occhi, mentre le tre fotocamere posteriori vi permetteranno di scattare foto come un vero professionista, dandovi anche la possibilità di registrare video in 8K. Ovviamente, non manca il supporto alla penna S Pen, consentendovi di portare la produttività ai massimi livelli.

Solitamente Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G viene venduto a 1.329€, ma oggi potrete portarvelo a casa a 1.085€, risparmiando 244€.

