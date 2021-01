Tanti smartphone Apple e Samsung in sconto tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a smartphone Apple e Samsung.

Partiamo con Apple iPhone SE 2020 è dotato di uno schermo LCD da 4,7 pollici, presente cornici evidenti ed il classico tasto Home. Il dispositivo ha al suo interno tutte le funzioni più recenti di iOS, assieme alla Modalità scura, i comandi rapidi di Siri e la nuova app Foto, incluse le novità in fatto di funzioni e sicurezza che verranno nei mesi a venire grazie ai vari aggiornamenti del sistema operativo. Apple iPhone SE 2020 monta una singola fotocamera posteriore da 12 megapixel in grado di registrare video 4K fino a 60 fps, accompagnata da una frontale da 7 megapixel, il tutto con lo stesso processore di iPhone 11, vale a dire A13 Bionic. Per quanto riguarda le foto, è presente lo Smart HDR di nuova generazione per individuare automaticamente i volti e modificare l’illuminazione della scena, riproducendo in modo più naturale i lineamenti e la pelle.

Solitamente Apple iPhone SE 2020 viene proposto a 539,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 419,99€.

Proseguiamo con lo splendido Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, smartphone che offre prestazioni eccezionali grazie ai suoi 12GB di RAM ed il potente processore Exynos 990. L’ampia batteria intelligente da 4500 mAh assicura un utilizzo prolungato senza preoccupazioni e con la Ricarica Ultra-Rapida da 25W sarete pronti a ripartire in poco tempo. Il display Dynamic AMOLED 2X WQHD+ regala colori realistici e una visione nitida dei vostri contenuti in qualsiasi condizione di luce, senza danneggiare la salute dei vostri occhi, mentre le tre fotocamere posteriori vi permetteranno di scattare foto come un vero professionista, dandovi anche la possibilità di registrare video in 8K. Ovviamente, non manca il supporto alla penna S Pen, consentendovi di portare la produttività ai massimi livelli.

Solitamente Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G viene venduto a 1.299,99€, ma oggi potete averlo a 999€, risparmiando 300€.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smartphone Apple e Samsung tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Offerte del giorno eBay: sconti su smartphone Apple e Samsung

