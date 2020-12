Tanti prodotti tecnologici a prezzi imperdibili per la ePrice Cyber Week!

Continuando le offerte del Cyber Monday, il noto store ePrice ha lanciato la “Cyber Week” con tantissimi prodotti a prezzi scontati fino al 6 dicembre. Il catalogo di ePrice è davvero immenso, quindi abbiamo deciso di aiutarvi segnalandovi le offerte più interessanti.

Ad esempio, troviamo la smart TV LED Samsung UE43TU7070UXZT, equipaggiata con un bellissimo pannello da 43″ e che, grazie al potente processore Crystal 4K, è in grado di upscalare e riprodurre al meglio qualsiasi sorgente grazie alla vera intelligenza artificiale che trasforma i contenuti in 4K. Non può di certo mancare la tecnologia HDR per dettagli ultradefiniti e sfumature di alta qualità, mentre l’integrazione del supporto agli assistenti vocali Bixby ed Alexa vi permetteranno di gestire la TV e gli altri dispositivi Smart presenti in casa comodamente con la vostra voce.

Solitamente la smart TV LED Samsung UE43TU7070UXZT viene proposta a 425,50€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 349,99€, risparmiando 75,51€.

Continuiamo con la soundbar Yamaha ATS-4080, dispositivo che offre una gamma di opzioni di connettività tra cui Bluetooth e HDMI, oltre a servizi di streaming musicale integrati e funzionalità multi-room di MusicCast. La modalità Clear Voice rende il film distinguibile e più facile da ascoltare ed è assicurata la compatibilità con i comandi vocali di Alexa.

Solitamente la soundbar Yamaha ATS-4080 viene proposta a 609,99€, ma attualmente potrete averla a soli 459€, con uno sconto del 25%.

Prima di lasciarvi alla nostra selezione, vi consigliamo di consultare la pagina della promozione per vedere l’elenco completo dei prodotti in sconto.

Offerte ePrice Cyber Week – La nostra selezione