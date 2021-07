Tanti monitor PC a prezzi super nella Monitor Week di Amazon

Oltre ad avervi proposto le consuete offerte del giorno, oggi torniamo a parlarvi del gigante dell’e-commerce Amazon, il quale ha lanciato la sua nuova promozione Monitor Week, durante la quale potete acquistare tantissimi monitor per PC assolutamente da non lasciarsi scappare! Le offerte saranno valide solo per un periodo limitato di tempo, quindi vi consigliamo di sbrigarvi!

Gli articoli proposti a prezzo scontato sono davvero tantissimi. Ad esempio, per soli 299,99€, rispetto agli usuali 369€ di listino, per un risparmio reale di 69€, potete portarvi a casa l’ottimo Samsung S34J552, monitor equipaggiato con un pannello SVA da 34″ a risoluzione 3.440×1.440 pixel che, in virtù del suo rapporto di contrasto statico di ben 3.000:1, offre neri profondi e colori brillanti. Dato il formato utilizzato, ultrawide con rapporto di aspetto di 21:9, il monitor Samsung S34J552 vi fornisce tutto lo spazio necessario per visualizzare comodamente e contemporaneamente diverse finestre.

Il monitor Samsung S34J552 supporta diverse tecnologie che consentono di ottenere un’immagine fluida e poco affaticante per la vista. Infatti, AMD Freesync consente di sincronizzare il refresh rate (fino ad un massimo di 60 Hz) al numero di fps generati dalla vostra scheda video ed eliminando il taglio dell’immagine dovuto al problema del tearing, mentre le tecnologie Eye Saver e Flicker Free riducono, rispettivamente, l’emissione di luce blu e lo sfarfallio per offrirvi un comfort visivo ottimale.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sui monitor in occasione della “Monitor Week” di Amazon.

