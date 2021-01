Tanti giochi Xbox One a prezzi imperdibili su Instant Gaming!

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli Xbox One con sconti davvero consistenti. Ad esempio, oggi potete portarvi a casa Forza Horizon 4 a soli 26,99€, rispetto ai 69€ di listino. Nel caso non lo conosceste, si tratta di un gioco di corse in cui i giocatori competono contro altri giocatori che sono online, ma senza necessariamente avere contatti con loro se hanno voglia di stare da soli. Il titolo può anche essere giocato offline se necessario, se la vostra connessione Internet è inattiva, o se avete voglia di andare per un po’ per la vostra strada. Ambientato in una versione fittizia del Regno Unito, si tratta dell’undicesima edizione di Forza ed il quarto della serie Forza Horizon.

Per gli amanti degli sparatutto, invece, troviamo Gears 5, proposto a soli 14,89€, con uno sconto del 63% rispetto all’usuale prezzo di listino di 40€. Gears 5 è il sequel di Gears of War 4 ed è uno sparatutto in terza persona in cui il giocatore deve aiutare il personaggio di Kait Diaz a scoprire le origini delle locuste ed i luoghi (o il destino) della sua famiglia. L’attenzione in questo gioco si sposta dall’ex protagonista JD a Kait, e la profondità della narrazione ha spinto la produzione ad eliminare la parola “War” nel titolo, proprio per dare un segno concreto di cambiamento.

Infine, nonostante sia uscito piuttosto di recente, potete acquistare Watch Dogs Legion a soli 39,99€. Il titolo vi catapulterà in un futuro prossimo nel quale Londra è sull’orlo della rovina: gli abitanti sono oppressi da uno stato di sorveglianza costante con compagnie militari private corrotte che controllano le strade e una potente organizzazione criminale che approfitta dei più vulnerabili. Il vostro compito sarà quello di creare una resistenza per impedire la nascita di un regime autoritario. A differenza dei precedenti capitoli della serie, i giocatori avranno l’opportunità di “impersonare chiunque”. Infatti, ogni abitante di Londra presente nell’open world di gioco è stato completamente simulato, con tanto di vita persistente e di un proprio passato, consentendo così ai giocatori di reclutare chiunque, davvero chiunque, nella propria squadra. Ognuno dei personaggi giocabili avrà anche alcune caratteristiche di gameplay uniche, basate sul proprio profilo.

Vi lasciamo alla nostra selezione di offerte attualmente disponibili su Instant Gaming, invitandovi a visitare il sito per consultare il catalogo completo.

