Tanti accessori gaming Corsair in sconto tra le offerte di primavera Amazon

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare la tastiera meccanica gaming Corsair K65 Rapidfire RGB, che oggi potete portarvi a casa a soli 109,99€, rispetto ai 149,99€ di listino, per un risparmio reale di 40€. La tastiera è venduta con il layout italiano con layout Italiano ed è dotata degli switch meccanici Cherry MX con contatti dorati che garantiscono un’altissima precisione oltre a un’affidabilità davvero sopra la media, grazie agli switch da 45g e una risposta del 40% più rapida rispetto ai corrispondenti Cherry MX Red standard.

La tastiera gaming meccanica Corsair K65 Rapidfire RGB è unica anche per via dell’assenza del tastierino numerico, aspetto che consente di utilizzarla al meglio con qualsiasi configurazione di PC desktop gaming e con la possibilità di ricollocarla con estrema facilità, senza rendere difficoltosi i movimento con il mouse. Insomma, l’ideale per chi cerca avanguardia e manualità. Ovviamente, come dice il nome stesso, Corsair K65 Rapidfire RGB è equipaggiata con un’illuminazione RGB completamente personalizzabile, tanto che è possibile assegnare singolarmente a ciascun tasto un colore e un’intensità specifici.

