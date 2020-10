Tante tastiere gaming Corsair, Trust, SteelSeries e MSI tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, lunedì 19 ottobre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a tastiere gaming Corsair, Trust, SteelSeries e MSI, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo con la bellissima tastiera Corsair K70 RGB MK.2, la soluzione ideale per tutti coloro che desiderano prestazioni al massimo – specie per quanto riguarda la risposta ai comandi – accompagnato da uno stile unico e inconfondibile.

Grazie agli switch tedeschi Cherry MX Brown, la tastiera Corsair offre switch lineari ad elevata precisione senza click udibile, mentre il resistente telaio in alluminio è stato costruito per sostenere lunghissime sessioni di gioco. Quest’ultimo fornisce infatti una durabilità straordinaria grazie alla manifattura leggera e robusta, costruita per consentire migliaia di ore di gioco.

Ma non solo: la tastiera Corsair K70 RGB MK.2 offre 8 MB per la memorizzazione dei profili: potremo quindi conservare e portare con noi tutte le macro, i profili di illuminazione e i collegamenti rapidi, grazie a tre profili memorizzati indipendenti da software esterni. La tastiera offre anche una modalità di retroilluminazione dinamica e multicolore per tasto, la quale offre una personalizzazione e un controllo dei colori quasi illimitato.

Solitamente la tastiera Corsair K70 RGB MK.2 viene proposta a 169,68€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 139€, risparmiando 30,68€.

Piuttosto interessante anche la Steelseries Apex 5, che offre switch meccanici a clic blue ibridi, garantiti per venti milioni di pressioni. Grazie allo Smart Display LED è possibile visualizzare profili, informazioni di gioco, messaggi Discord e molto altro. La resistenza è garantita dalla robusta struttura in lega di alluminio aeronautico progettata per una vita utile quali illimitata.

Solitamente la tastiera gaming Steelseries Apex 5 viene offerte a 106,40€, ma oggi potete acquistarla a 106,40€.

Vi segnaliamo di seguito tutte le offerte imperdibili di oggi che potete trovare su Amazon.

Le offerte del giorno su Amazon su tastiere gaming Corsair, Trust, SteelSeries e MSI

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon