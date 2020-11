Tante Smart TV a prezzi imperdibili su ePrice

Il noto store ePrice ha lanciato un’interessante promozione, che si concluderà alla mezzanotte di oggi, che vi consente di acquistare tantissime smart tv a prezzo scontato, oltre ad altri prodotti di cui potete consultare l’elenco completo al seguente indirizzo.

Partiamo con la smart TV LG OLED55CX3, realizzata con la tecnologia OLED con oltre 8 milioni di pixel autoilluminanti per neri perfetti e colori brillanti. Il televisore garantisce il meglio in termini di esperienza audiovisiva, grazie a immagini e audio spettacolari mossi dal nuovo processore α9 di terza generazione con Intelligenza Artificiale. Grazie agli algoritmi di deep learning, il processore α9 di terza generazione con IA analizza il contenuto sullo schermo per renderlo più coinvolgente. Le regolazioni sono automatiche e ottimizzate per assicurare un’immagine e un suono spettacolari. AI Picture e AI Sound riconoscono infatti cosa stai guardando e regolano in automatico i parametri audio video per il massimo intrattenimento

Gli amanti del cinema avranno di che gioire, grazie alle tecnologie True Cinema Experience con Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e FILMMAKER MODE che regalano un’esperienza audio video immersiva per godersi ogni tipo di contenuto.

Solitamente l’LG OLED55CX3 viene proposta a 1.899,98€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 1.449€, con uno sconto del 24%.

Continuiamo con la smart TV Samsung QLED QE65Q70TATXZT da 55″, equipaggiata con il sistema operativo rapido ed intuitivo Tizen, consente di accedere immediatamente alle app video più popolari, tra cui YouTube, Netflix ed altre ancora. Il sistema 4K AI upscaling sfrutta il potente processore Quantum di Samsung per analizzare automaticamente la fonte in ingresso, ridurre il rumore delle immagini, ripristinare i dettagli persi e definire i contorni, garantendo immagini perfette.

La tecnologia di retroilluminazione Dual LED regola la tonalità cromatica per adattarla al meglio ai contenuti visualizzati e regalare una riproduzione il più fedele possibile all’originale, mentre la tecnologia Quantum HDR esalta dettagli e contrasto, per una qualità d’immagine ai massimi livelli. Non manca neppure il supporto agli assistenti vocali più diffuso per comandare, oltre alla TV, anche i dispositivi domotici presenti nella propria abitazione.

Solitamente la Smart TV Samsung QLED QE65Q70TATXZT viene proposta a 1.481,46€, ma oggi potrete portarvela a casa a 1.199,99€.

La nostra selezione