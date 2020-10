Tante offerte su DLC, Season Pass ed espansioni per giochi PS4 su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming ha lanciato un’interessante promozione che vi permette di acquistare diversi DLC, Season Pass ed espansioni per diversi giochi PS4 a prezzo scontato.

Ad esempio, potete mettere le mani su The Elder Scrolls Online: Morrowind a soli 9,99€, rispetto ai 20€ richiesti solitamente. La nuova espansione offre più di 30 ore di contenuti della storia, una classe giocabile, il Warden (Custode), una modalità PvP 4 vs. 4 vs. 4 chiamata “Battlegrounds” (Campi di Battaglia), una prova per 12 giocatori e il ritorno in una tra le terre più amate della serie, l’isola di Vvardenfel. Come da tradizione, il giocatore potrà scegliere tra numerose abilità per determinare il proprio stile di gioco. Il Warden introduce anche un nuovo e devastante alleato, il War Bear (Orso da Guerra), che lotterà al fianco del Warden negli scontri più intesi.

Come abbiamo affermato nella nostra recensione, «The Elder Scrolls Online: Morrowind è sicuramente l’espansione che i fan del titolo Bethesda aspettavano da tempo: tornare nelle terre di Vvarderfell, riattraversare le lande impervie e oscure che molti di noi hanno imparato ad amare ben 15 anni fa, sarà un brivido difficile da controllare.»

Tra gli altri articoli proposti a prezzo scontato troviamo anche il Pass Year 2 di Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, che permette di accedere a 8 casse da battaglia (4 casse forze speciali + 4 casse Ghost War) ed il pacchetto Splinter Cell (che include 1 arma, 1 skin arma, 1 mossa corpo a corpo, 2 visori notturni, 1 paio di guanti, 3 mimetiche), oltre a sei classi Ghost War.

Infine, Apex Legends: Lifeline include la skin leggendaria Angelo custode per Lifeline, skin arma leggendaria Nessuna pietà per il Flatline, il banner Guardiana celeste, il badge Virtù angelica e 1.000 monete Apex.

Offerte su DLC, Season Pass ed espansioni per giochi PS4 su Instant Gaming