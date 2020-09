Tante offerte Amazon su speaker bluetooth e soundbar!

Mettersi in casa monitor e televisori che consentano di godere pienamente della qualità dell’immagine dei film e dei giochi con cui vogliamo divertirci è solo una parte dell’esperienza: non bisogna mai dimenticare, infatti, l’importanza dell’esperienza sonora, attrezzandosi di tutto punto anche per quanto concerne il comparto audio. È per questo motivo che vi segnaliamo che ora sulle pagine di Amazon potete approfittare di una serie di sconti dedicati a speaker bluetooth e a soundbar a cui affidarvi.

Trovate in sconto, ad esempio, l’ottima Samsung HW-NZ300/ZF, una soundbar con quattro altoparlanti a due canali che è in grado di collegarsi ai vostri dispositivi attraverso Bluetooth, per un controllo comodo e remoto senza il bisogno di fili. Il suono è profondo, anche grazie ai due woofers integrati che assicurano degli ottimi bassi, e potete collegare facilmente il dispositivo alla vostra smart TV Samsung a sua volta dotata di Bluetooth, per completare l’esperienza proposta dal produttore coreano. Grazie alla promozione proposta da Amazon, avete la possibilità di portare a casa questa soundbar spendendo 89,99€ anziché 129€, con un risparmio pari al 30% sull’abituale costo di listino.

Se, invece, quello di cui avete bisogno è uno speaker che vi accompagni per godervi soprattutto la musica, vi segnaliamo lo sconto su JBL Flip Essential, la cassa altoparlante portatile che non ha paura di esporsi a tutte le vostre avventure anche fuori casa, essendo anche waterproof con resistenza all’acqua fino a un metro per massimo trenta minuti. Con fino a dieci ore di autonomia, questo speaker è prodotto dalla celebre firma JBL, nota per la qualità delle sue apparecchiature audio: ricaricabile con cavo Micro USB, potete collegarlo ai vostri dispositivi attraverso blueetooth per riprodurre l’audio, che si tratti di un brano da Spotify o dei dialoghi di un episodio della vostra serie TV preferita. Grazie alla promozione, potete acquistare lo speaker per soli 70€ a fronte degli 84,99€ di listino, con un risparmio del 18% sul prezzo abituale.

Di seguito, la nostra selezione di offerte su soundbar e speaker proposte da Amazon.

