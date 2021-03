Tante fotocamere e stampanti Canon in sconto tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, martedì 2 marzo 2021, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo varie macchine fotografiche e stampanti a marchio Canon. Particolarmente interessante è la mirrorless CANON EOS RP + LENS ADAPTER, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.199€, rispetto ai 1.359€ di listino, per un risparmio reale di 160€. CANON EOS RP unisce le prestazioni di una full-frame alla leggerezza del corpo macchina della serie EOS R e, grazie al suo sensore CMOS da 26,2MP, è in grado di catturare scatti di elevatissima qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione in virtù del processore DIGIC 8 e al DLO integrato.

In confezione viene fornito anche un pratico adattatore per lenti EF e EF-S, ma, ovviamente, CANON EOS RP consente anche di utilizzare gli obiettivi RF, sviluppati appositamente per il sistema full frame. La fotocamera integra la tecnologia Dual Pixel CMOS AF, la quale permette di avere una messa a fuoco velocissima e con la quale riuscirete a mantenere i soggetti delle vostre foto sempre a fuoco.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

