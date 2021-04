Tante esclusive Nintendo Switch con sconti sino al 22% tra le offerte del weekend Amazon

Come ogni weekend non mancano le offerte del rivenditore Amazon, che ci propone dei tagli di prezzo su una selezione di diversi prodotti davvero molto varia. Oggi, vogliamo segnalarvi che sono stati lanciati anche degli sconti sulle esclusive Nintendo Switch che vi consentiranno di risparmiare considerevolmente sul loro acquisto.

Numerosi gli articoli proposti oggi a prezzo scontato, tra i quali non potevamo di certo non segnalarvi New Super Mario Bros. U Deluxe, che potete portarvi a casa a soli 50,99€, rispetto ai 59,99€ usuali di listino. Si tratta del porting espanso del gioco uscito su Nintendo Wii U ed erede dello storico Super Mario Bros. Lungo decine di livelli, i giocatori sono chiamati ad aiutare Mario e Luigi ad avere ragione, manco a dirlo, dell’instancabile Bowser, che li metterà di fronte a sfide di ogni genere.

Se, invece, preferite un approccio più moderno al mondo di Mario, la raccomandazione è quella di non farvi sfuggire lo sconto su Super Mario Odyssey, che attualmente potete acquistare a soli 50€. Questa reinterpretazione in chiave moderna del più celebre dei platform vi consente di seguire Mario in viaggio lungo diversi mondi, caratterizzati da un level design eccellente e da atmosfere scanzonate che vi strapperanno più di un sorriso.

Inoltre, nella sua odissea Mario è affiancato da Cappy, un bizzarro compagno d’avventura che indossa come capello e che gli consente di assumere il controllo di alcune creature che incontrerà.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sulle esclusive Nintendo Switch tra gli sconti del weekend di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Le offerte del weekend di Amazon su esclusive Nintendo Switch

