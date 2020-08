Take-Two registra GTA Vice City Online: novità in arrivo?

Da ormai diverso tempo i fan della serie Grand Theft Auto sono in impaziente attesa sulle novità del futuro, considerando che ormai dal 2013 GTA V “regge la baracca” e rimane sulla cresta dell’onda della popolarità. Anzi, il titolo con protagonisti Michael, Trevor e Franklin ha conquistato prima la generazione attuale – dopo essere uscito sulla precedente – e si appresta ora a sbarcare anche sulla successiva, come già confermato.

Cosa c’è, allora, nel futuro di Grand Theft Auto e nel chiacchierato GTA VI? Per ora i rumor sono numerosi e spesso discordanti, quindi è difficile a dirsi. Tuttavia, potrebbe essere vero un possibile ritorno a Vice City, spesso ventilato dalle indiscrezioni. Come osservato dai colleghi dall’occhio di falco di AllGamesDelta, infatti, Take-Two Interactive (il gigante proprietario di Rockstar Games, team autore di GTA) ha depositato i documenti per la registrazione di un dominio online, GTAViceCityOnline.com, e li ha recentemente aggiornati.

Take-Two Interactive Registers a Domain Called GTA Vice City Online https://t.co/pQWwFI7cqP pic.twitter.com/QYleHcnSgb — AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) August 17, 2020

I motivi di questa registrazione, depositata tanto tempo fa ma aggiornata di recente (i dati più recenti parlano del 23 marzo, anche se le informazioni online sono datate 17 agosto), possono essere molteplici: il primo è, semplicemente, che Rockstar voglia tenere il controllo su questo dominio per evitare che qualsiasi “malintenzionato” del web lo registri al posto suo. Si tratta di una pratica molto comune tra le grandi compagnie, che tendono a bloccare indirizzi potenzialmente associati ai loro prodotti, per evitare che vengano sfruttati da qualcun altro.

Un’altra opzione è che magari Rockstar abbia in mente di fare qualcosa correlato a una modalità online a Vice City, considerando il successo persistente avuto da GTA Online all’interno di GTA V. Potremmo immaginare che in GTA VI venga incluso anche un potenziale Vice City Online? Per il momento, siamo nel puro campo delle ipotesi – e non può essere altrimenti, mentre Rockstar tace.

Secondo le indiscrezioni, comunque, GTA VI sarebbe già in sviluppo e l’idea del team sarebbe quella di farlo uscire con uno zoccolo duro di contenuti chiave, per ampliarlo poi via via con il tempo e il supporto costante – così da ridurre il crunch a cui vengono sottoposti gli autori.

Qualche tempo fa, il nostro Paolo Sirio aveva riflettuto sulla portata quasi soffocante della saga Grand Theft Auto nel curriculum di Rockstar Games, considerando che sembra che al momento la software house stia rimbalzando tra il suo crime game e la serie Red Dead Redemption: non dobbiamo più aspettarci scorribande interessanti come Bully o L.A. Noire?