Tablet Huawei e accessori gaming Razer in sconto tra le offerte del giorno Amazon!

Anche oggi, lunedì 7 dicembre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative a tablet Huawei e accessori gaming Razer che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Iniziamo con il tablet HUAWEI MatePad T 10 è dotato di un ampio display da 9,7″ a risoluzione 1280×800 pixel, leggermente maggiore rispetto alla più comune HD, una fotocamera anteriore da 2MP e una fotocamera principale da 5MP. L’impianto audio è composto da due speaker stereo simmetrici ed il dispositivo supporta la tecnologia Huawei Histen 6.1, che offre un’esperienza audio immersiva per la musica o i video. Il sistema audio esclusivo firmato da Harman Kardon, pieno di dettagli autentici e ricchi, riprodurrà la colonna sonora perfetta per le vostre giornate.

HUAWEI MatePad T 10 combina EMUI 10.1, il processore octa-core e un sofisticato algoritmo, per offrire grafica e performance ottimizzate. La dotazione tecnica è completata da 2GB di RAM e 16GB di spazio di archiviazione.

Solitamente il tablet HUAWEI MatePad T 10 viene proposto a 159,90€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 109,90€, con uno sconto del 31%.

Continuiamo con il controller Razer Wolverine Tournament Edition, dispositivo che presenta un blocco grilletti con modalità Hair Trigger, in grado di ridurre notevolmente la distanza di corsa nella pressione e garantire così una risposta immediata nel pieno dell’azione. Presenta inoltre tasti rimappabili per poter avere ulteriori vantaggi durante le partite. Non bisogna inoltre dimenticarsi dell’illuminazione Razer Chroma, ormai marchio di fabbrica di questa compagnia ed in grado di fornire un ulteriore tocco di personalizzazione al vostro compagno di giochi.

Solitamente il controller Razer Wolverine Tournament Edition viene proposto a 139,99€, ma oggi potete averlo a soli 89,99€, risparmiando 50€.

Vi segnaliamo di seguito tutte le offerte imperdibili di oggi che potete trovare su Amazon.

Le offerte del giorno su Amazon su tablet Huawei e accessori gaming Razer

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon