Switch 2 è davvero vicina? Nintendo aumenta la produzione delle console

Mentre continuano a farsi sempre più forti le voci di corridoio su un possibile annuncio di Switch 2, sembra che Nintendo continui a voler spingere sull’acceleratore per le vendite delle attuali console, dimostrando di non essere affatto preoccupata per il futuro delle console.

Le console ibride della casa di Kyoto (trovate il modello OLED in edizione Splatoon 3 su Amazon) continuano infatti ad avere un incredibile successo, come testimoniato dagli ultimi risultati di vendita che hanno fatto segnare un nuovo impressionante traguardo.

Switch ha infatti recentemente superato perfino il Game Boy, diventando ufficialmente la terza console più venduta di tutti i tempi: secondo un nuovo report di Bloomberg, pare che Nintendo voglia sfruttare questo momento aumentando notevolmente la produzione delle sue periferiche.

Una mossa che lo stesso reporter ha definito «insolitamente aggressiva», considerando che la console è ormai pronta a entrare nel suo settimo anno di età, ma che potrebbe anche essere una risposta alle ultime voci che vorrebbero Switch 2 in arrivo a breve.

Secondo quanto riferito nel report, Nintendo avrebbe infatti comunicato ai suoi partner l’intenzione di produrre una quantità più elevata di console nel nuovo anno fiscale, che ricordiamo inizierà ufficialmente il prossimo aprile.

Una mossa che andrebbe in controtendenza non solo con le voci relative a una nuova console, ma anche contro le aspettative degli stessi analisti, secondo cui in realtà i fan tenderanno ad acquistare meno spesso la piattaforma ibrida nei prossimi mesi proprio per via delle speculazioni su un nuovo hardware.

Exclusive: Nintendo plans to make more Switch units in the next fiscal year starting April vs current term, unusually aggressive move for a game console going into 7th year on market.

Un analista di UBS Securities sottolinea infatti che la domanda per Nintendo Switch non era così forte nemmeno nelle scorse vacanze natalizie, rendendo dunque difficile comprendere come mai la casa di Kyoto abbia deciso di aumentare così tanto la produzione.

È possibile che Nintendo si aspetti un aumento considerevole delle vendite con il lancio di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, magari grazie alla chiacchierata edizione speciale a tema, o che voglia semplicemente spingere il più possibile la produzione, prima di pensare a un eventuale nuovo hardware. Vi terremo prontamente aggiornati se dovessero arrivare eventuali conferme o ulteriori aggiornamenti.

In ogni caso, se davvero la casa di Kyoto stia pensando a una nuova console, dovrebbe trattarsi di un successore di Switch e non di un ipotetico modello Pro, che stando alle ultime indiscrezioni sarebbe stato ormai cancellato internamente.