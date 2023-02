Svelato Wildlight Entertainment, team di veterani di Titanfall e Apex Legends

È sempre piacevole vedere team di sviluppo che nascono, soprattutto se come Wildlight Entertainment è composto da veterani di produzioni imponenti come Titanfall e Apex Legends.

In particolare lo shooter con i mech, che potete recuperare per nostalgia su Amazon, è uno di quei titoli il cui fallimento è un’ingiustizia difficile da sopportare.

Un franchise che, tra l’altro, pare potesse avere delle possibilità di continuare con degli episodi inediti cancellati di recente.

Una decisione che fa sfumare definitivamente lo scenario di un eventuale Titanfall 3, che per un attimo era sembrato anche leggermente plausibile.

Un certo numero di ex-sviluppatori di Respawn Entertainment hanno annunciato la formazione di Wildlight Entertainment, un nuovo team di sviluppo che si affaccia sul mercato.

La forza lavoro è composta quasi interamente da sviluppatori che, in precedenza, hanno lavorato al già citato Titanfall ed Apex Legends.

Wildlight Entertainment, che attualmente è alla ricerca di diversi ruoli senior da assumere, sarà guidato da Chad Grenier, ex-game director di Apex Legends che ha fatto parte anche dei team di lavoro dei due Titanfall e dell’originale Modern Warfare, in passato.

Grenier è affiancato in questa nuova avventura da molti altri ex-sviluppatori di Respawn, tutti andati via dallo studio negli ultimi 14 mesi, come ha annunciato su Twitter:

For the last year, I've been hard at work creating a new game studio comprised of some of the most amazing developers from my previous time on CoD, Titanfall, and Apex Legends. Today we get to announce Wildlight Entertainment @WildlightEnt pic.twitter.com/hYRTlj8QfP

— Chad Grenier (@ChadGrenier) February 16, 2023