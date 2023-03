Surface Laptop 5 solo per oggi con uno sconto del 14%! Notebook ottimo per studio e lavoro!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, venerdì 17 marzo 2023, le sue offerte del giorno con la promozione “Solo per oggi Mediaworld“. Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d’occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Questa promozione giornaliera offre la possibilità di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati, il che può rappresentare un’ottima occasione per fare un acquisto importante o per risparmiare su un acquisto che avevate già programmato.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo il notebook Microsoft Surface Laptop 5, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.549,99€, rispetto agli usuali 1.809,99€ di listino, per un risparmio reale di 260€ e uno sconto del 14,36%.

Con un design elegante e sottile, il notebook Microsoft Surface Laptop 5 unisce un’eccezionale potenza di elaborazione con un’autonomia prolungata, rendendolo ideale sia per uso professionale che per l’intrattenimento.

Il notebook Microsoft Surface Laptop 5 è dotato di un display PixelSense da 15 pollici con una risoluzione di 2496 x 1664 pixel. Questo schermo touch ad alta risoluzione offre immagini nitide e dettagliate, assicurando una qualità visiva eccellente durante l’utilizzo di applicazioni, la navigazione web e la visione di contenuti multimediali.

All’interno del Microsoft Surface Laptop 5, troverete un processore Intel Core i7-1255U di dodicesima generazione, che garantisce prestazioni fluide e veloci, permettendovi di eseguire senza problemi anche le applicazioni più esigenti e multitasking intensivo.

Il notebook Microsoft Surface Laptop 5 offre un’autonomia fino a 17 ore con una singola carica, grazie alla sua batteria di lunga durata e all’efficienza energetica dei componenti interni, che vi consente di lavorare, giocare o guardare film senza preoccuparvi di ricaricare il dispositivo, anche durante gli spostamenti.

I prezzi proposti da Mediaworld sono altamente competitivi e tra i più bassi presenti sul mercato. La promozione “Solo per oggi Mediaworld” offre ogni giorno numerose occasioni per acquistare prodotti di alta qualità a prezzi scontati.

Oltre al notebook Microsoft Surface Laptop 5 menzionato in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l’occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.