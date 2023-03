Super offerte su Monclick: sconti sino a oltre il 50%

Il noto portale Monclick ha lanciato l’interessante promozione “Mr.Mc e l’isola di Pasqua” che vi permetterà di acquistare tantissimi prodotti tech con sconti sino a oltre il 50%! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino. Le offerte saranno valide solo fino al prossimo 10 aprile, quindi vi consigliamo di approfittarne!

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, uno degli articoli più interessanti è la smart TV Samsung Neo QLED 4K QE55AN85B. Con uno sconto del 51%, attualmente potrete acquistarla a soli 879,90€ invece dei soliti 1.799€ di listino. Ciò significa che avrete la possibilità di risparmiare quasi 920€, rappresentando un’occasione imperdibile per portare a casa una smart TV di alta qualità a un prezzo vantaggioso.

Samsung Neo QLED 4K QE55QN85B è una smart TV dotata di un eccezionale pannello da 55 pollici. Il processore Neural Quantum 4K, sfruttando algoritmi di Deep Learning, ottimizza al meglio ogni scena visualizzata. Inoltre, il potente sistema di AI Upscaling 4K assicura sempre il massimo livello di dettaglio. La smart TV Samsung Neo QLED 4K QE55QN85B vanta un sistema di retroilluminazione all’avanguardia che permette di ottenere colori più ricchi e accurati, nonché un contrasto più profondo con dettagli nitidi.

La smart TV Samsung Neo QLED 4K QE55QN85B offre un input lag estremamente basso e supporta tecnologie come VRR, ALLM, HDR 10, HDR 10+ e HLG sulle porte HDMI 2.1. Tra le opzioni aggiuntive pensate per gli appassionati di videogiochi, è presente una frequenza di aggiornamento che può raggiungere i 120Hz. Grazie a queste caratteristiche, la smart TV Samsung Neo QLED 4K QE55QN85B si rivela perfetta per gli appassionati di videogiochi che desiderano un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente, con immagini sempre nitide e dettagliate.

Inoltre, questo modello di smart TV è dotato di numerose funzionalità intelligenti che migliorano l’esperienza d’uso, come la possibilità di accedere a servizi di streaming, la navigazione web e l’utilizzo di app dedicate.

Se siete alla ricerca di un’offerta su prodotti tecnologici, Monclick è sicuramente il posto giusto per voi. Grazie alla loro politica di prezzi aggressiva, Monclick è in grado di offrire prezzi estremamente competitivi su una vasta gamma di prodotti, tra cui televisori, smartphone, computer e molto altro ancora. Inoltre, con l’iniziativa “Mr.Mc e l’isola di Pasqua”, potrete trovare ancora più prodotti scontati, tra cui i migliori notebook gaming, rendendo ancora più vantaggioso fare acquisti sul portale.

Vi invitiamo a visitare la pagina dedicata alla promozione direttamente dal link sottostante per scoprire tutti i prodotti scontati e a tenere d’occhio la sezione delle offerte del loro sito, dove potrete trovare quotidianamente le migliori offerte presenti in rete.