Super Mario compie oggi 35 anni (e festeggia alla grande)!

Era il 13 settembre 1985 e sull’allora popolarissimo Nintendo Entertainment System (o NES) usciva un videogioco che avrebbe cambiato per sempre le regole dei platform 2D (e non solo): stiamo ovviamente parlando del primo e indimenticabile Super Mario Bros.!

Il gioco, in grado di vendere oltre quaranta milioni di copie nel mondo, ha dato il via a una saga che definire leggendaria è poco, approdata anche nel mondo 3D grazie al capitolo uscito su Nintendo 64 nel 1996.

Un'immagine di Mario Sunshine.

In queste settimane, per festeggiare i primi 35 anni dalla nascita del primo Super Mario, la Grande N ha deciso di fare un regalo niente male a tutti fan (o sarebbe meglio parlare di più regali): Super Mario 3D All-Stars, cofanetto che celebra il compleanno dell’idraulico, è una imperdibile collezione degli episodi dell’era moderna su Nintendo Switch.

Parliamo degli splendidi Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy, i quali avranno una risoluzione maggiore rispetto alle uscite originali, oltre alla presenza di un lettore musicale in grado di riprodurre i brani di tutti e tre i capitoli (anche a console in stand-by).

Ma non è tutto: sempre per il compleanno dell’idraulico, Nintendo ha preparato anche Mario Kart Live: Home Circuit, il quale sfreccerà su Nintendo Switch (e nelle nostre case) dal 16 ottobre 2020, oltre al nostalgico Game & Watch: Super Mario Bros. previsto nei negozi il 13 novembre prossimo. Ultimo ma non meno importante anche l’esperienza multigiocatore di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, previsto su Switch il 12 febbraio 2021.

Mario Kart Live sta arrivando.

In attesa della ormai imminente recensione della collection sulle pagine di SpazioGames, vi rimandiamo al nostro ricco speciale dedicato ai tre titoli della compilation!

L’uscita di Super Mario 3D All-Stars è attesa per il 18 settembre, con i pre-ordini che sono aperti ufficialmente da qualche settimana. Attenzione, però: la disponibilità sarà limitata, sia in formato fisico che in digitale, visto che potrete comprare il gioco solo fino a marzo 2021.