Super Mario Bros. 35th Anniversary, il Giappone inondato di spot TV a tema

Nintendo ha pubblicato una serie di spot TV nella terra del Sol Levante per pubblicizzare il trentacinquesimo anniversario di Super Mario Bros. ed il recentemente annunciato Super Mario 3D All-Stars.

Ricordiamo che Super Mario 3D All-Stars, in uscita il prossimo 18 settembre in tutto il mondo, sarà prodotto in quantità limitata e conterrà al suo interno tre grandi classici aventi come protagonista il celeberrimo idraulico italiano.

Il primo è Super Mario 64, un grande classico della saga che ha bisogno di poche presentazioni e che ha rappresentato un grande punto di svolta per il franchise più famoso di casa Nintendo. Il secondo del pacchetto è invece Super Mario Sunshine, uscito originariamente nel 2002 su Nintendo GameCube e rimasto nell’immaginario per la sua peculiare atmosfera estiva. Chiude il cofanetto Super Mario Galaxy, uscito su Nintendo Wii nel 2007 e che consentiva per la prima volta a Mario di lasciare – letteralmente – il pianeta Terra per avventurarsi nella galassia, tra pianeti differenti e in mezzo a una varietà mai vista prima.

