Sul forum sbarca il JrpgWorld Screenshot Contest!

JrpgWorld, la sezione del forum di SpazioGames dedicata al mondo dei giochi di ruolo giapponesi, ha organizzato un contest fotografico con grandi sorprese per i vincitori!

Il contest consiste nel postare il vostro migliore screenshot, da voi personalmente catturato (tramite tasto share di PS4/PS5), riguardante un Jrpg.

A fine evento verrà decretato il vincitore, ovvero colui che avrà postato lo screenshot ritenuto migliore.

Ma non è tutto! Difatti ci sarà una sorpresa anche per un partecipante estratto casualmente tra coloro che hanno semplicemente preso parte al contest! In pratica avrete in ogni caso una possibilità di vittoria anche se il vostro screenshot non rientrerà tra i migliori.

Che aspettate dunque? Equipaggiatevi (virtualmente) di macchina fotografica e partecipate numerosi!

Leggi il regolamento e partecipa al contest: LINK