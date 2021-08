Su MediaWorld ci sono gli Oppo Days: grandi sconti sugli smartphone Oppo

Se avete bisogno di un nuovo smartphone, è il momento di dare un’occhiata agli Oppo Days di MediaWorld: grazie a queste promozioni, infatti, avete la possibilità di acquistare gli smartphone del noto marchio con un sensibile risparmio sui prezzi di listino.

In evidenza lo sconto su Oppo Find X3 Neo: questo smartphone già pronto per la tecnologia 5G ha un generoso display touchscreen AMOLED da 6,55″ e vanta ben 256 GB di spazio di archiviazione. Ad animarlo sono addirittura 12 GB di RAM, che vi permetteranno di mantenere il massimo della fluidità anche con diverse applicazioni in esecuzione sul vostro Android 11.0 con ColorOS 11.1. Felici anche coloro che vogliono divertirsi a fotografare, considerando i 50 megapixel della fotocamera posteriore. Potete acquistare Find X3 Neo in promozione a 659€ anziché 799,99€.

Per chi, invece, è a caccia di una nuova smartband che possa accompagnarlo durante l’attività sportiva e la vita di tutti i giorni, ora Oppo Band Black costa davvero pochissimo: con il suo display da 1,1″ touchscreen, la band può essere sincronizzata al vostro smartphone con bluetooth 4.2 e vi permette di tenere traccia non solo del vostro cuore, ma anche dei livelli di ossigeno nel sangue, del ciclo sonno-veglia e delle fasi del vostro sonno, tra le tante altre cose. Inoltre, include anche una notifica che segnala possibili anomalie cardiache, permettendovi così di prenotare per tempo un consulto medico. Il prezzo in promozione è di 34,99€, in promozione rispetto al listino di 49,99€.

Le migliori offerte degli Oppo Days di MediaWorld