Stray e tanti altri giochi in super offerta su Instant Gaming

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete portarvi a casa Stray, che potete prenotare a soli 21,16€, con uno sconto del 22%.

Stray vi metterà nel piccolo e scattante corpo di un gatto randagio in un mondo di ispirazione cyberpunk, dove finora abbiamo visto tanti robot e nessun essere umano. Il felino senza nome è sperduto, da solo e si è separato suo malgrado dalla sua famiglia. Si ritroverà dunque all’interno di una città a lungo dimenticata, che nasconde apparentemente un antico mistero da svelare.

Nella nostra anteprima, abbiamo affermato che «Stray ha diverse frecce al proprio arco, ma ha mostrato qualche limite di troppo già dall’evento di anteprima hands-off a cui abbiamo assistito, soprattutto per quanto concerne le interazioni obbligate per i salti e la libertà di movimento».

Piuttosto interessante anche lo sconto su Monster Hunter Rise Sunbreak a soli 27,89€, con uno sconto del 40%. Monster Hunter Rise Sunbreak è l’espansione dell’ultimo, popolare, capitolo della saga, assolutamente imperdibile per ogni appassionato che si rispetti. Tra le novità, troviamo nuovi mostri da cacciare, tra recuperi e rielaborazioni di vecchie creature già viste in episodi precedenti, ma soprattutto una nuova parte di mondo da esplorare. In questo contenuto aggiuntivo di Monster Hunter Rise i cacciatori finiranno ad Elgado, un nuovo hub di gioco nel quale si svolgeranno tutti i contenuti di Sunbreak.

Dal punto di vista del gameplay puro, oltre a riproporre quanto di già buono visto in passato, Monster Hunter Rise Sunbreak introduce la possibilità di arrampicarsi sui muri senza l’utilizzo del filoscatto. Questo rende le esplorazioni ancora più fluide, perché non ci sarà più la necessità di dover aspettare la ricarica degli insetti per poter esplorare gli ambienti di gioco.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Instant Gaming e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo cliccando sul link sottostante. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.