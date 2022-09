SteelSeries Arctis 7P+,cuffie gaming wireless al top, con uno sconto del 25% su Amazon!

Su Amazon ha finalmente preso il via la Gaming Week, iniziativa che, sino al prossimo 9 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti gaming e videogiochi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire! Per chi vuole godersi al meglio i propri videogiochi preferiti, occhi puntati sulle cuffie gaming: in questo articolo vediamo quali sono le promozioni più convenienti inerenti a questa categoria di prodotti.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa alle cuffie gaming SteelSeries Arctis 7P+, che attualmente potete portarvi a casa a soli 149,99€, rispetto agli usuali 199,99€ di listino, con uno sconto del 25% e un risparmio reale di 50€.

Le cuffie gaming SteelSeries Arctis 7P+ costituiscono la proposta wireless di fascia alta della nota compagnia danese e sono compatibili con Sony PS5, PS4, PC, Mac Android, Nintendo Switch e altri dispositivi. Grazie ai driver degli speaker da 40 mm, le cuffie gaming SteelSeries Arctis 7P+ offrono un’esperienza sonora coinvolgente con una distorsione ridotta anche a volumi elevati.

Il comfort delle cuffie gaming SteelSeries Arctis 7P+ è affidato alla loro struttura in acciaio leggero e resistente e una comoda fascia per occhiali da sci per una vestibilità regolabile. La batteria integrata assicura un’autonomia sino a 30 ore; inoltre, è possibile effettuare una carica di soli 15 minuti per avere ulteriori 3 ore di ascolto.

Il microfono ClearCast retrattile bidirezionale con cancellazione del rumore, riconosciuto come uno dei migliori in ambito gaming, certificato Discord, completa l’offerta sonora di queste ottime cuffie gaming SteelSeries Arctis 7P+.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo seguendo il link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

