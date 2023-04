Steam vi offre 2 nuovi giochi gratis per il fine settimana, da adesso

Anche questo fine settimana, Steam ha deciso di offrire a tutti i suoi utenti la possibilità di provare da soli o in compagnia due nuovi giochi gratis a tempo, già disponibili da adesso per il download.

I nuovi omaggi dello store di casa Valve sono naturalmente prove limitate per tutto il fine settimana: una volta conclusa la prova, sarà necessario acquistare i titoli per essere sicuri di averli per sempre.

Da questo momento potete scaricare sui vostri dispositivi due giochi profondamente diversi tra loro: lo sparatutto cooperativo Aliens Fireteam Elite (se preferite giocare su console, lo trovate anche su Amazon) e l’arcade Turbo Golf Racing, ideali dunque per passare il fine settimana insieme ai vostri amici.

Entrambe le prove gratuite resteranno disponibili per 3 giorni a partire da adesso: non sarà naturalmente necessario alcun acquisto o iscrizione aggiuntiva, ma solo essere in possesso di un account su Steam.

Aliens Fireteam Elite è uno dei nuovi giochi gratis a tempo disponibili su Steam.

Aliens Fireteam Elite è un survival cooperativo basato sulla celebre saga sci-fi horror: insieme alla vostra squadra dovrete combattere orde di Xenomorfi pronti a uccidervi, potenziandovi e organizzandovi per gestire al meglio questa pericolosissima minaccia.

Turbo Golf Racing è invece un frenetico gioco arcade sulla scia di Rocket League, in cui vi ritroverete però a giocare a Golf con sfere giganti a bordo di veicoli futuristici: dovrete gareggiare e provare a portare la vostra pallina sempre più in avanti, utilizzando anche le armi a vostra disposizione per fermare i vostri avversari.

Si tratta dunque di produzioni che non renderanno affatto noioso il vostro fine settimana: potete iniziare a scaricarli sui vostri PC o Steam Deck direttamente alle rispettive pagine ufficiali, che ritroverete di seguito:

Se siete invece alla ricerca di un gioco gratis da riscattare per farlo vostro per sempre, Steam vi propone la possibilità di aggiungere gratuitamente alla vostra raccolta un classico roguelike per pochi giorni.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che avete ancora la possibilità di riscattare ulteriori giochi gratis su PC, grazie alle nuovissime offerte di Prime Gaming e con gli ultimi omaggi settimanali di Epic Games Store.