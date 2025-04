I nuovi giochi gratis del weekend di Steam sono horror cooperativi

Anche questo fine settimana torna la promozione di Steam che vi consente di giocare gratuitamente alcuni titoli selezionati dallo store, il tutto senza alcun costo aggiuntivo necessario.

Una promozione imperdibile per chiunque voglia scoprire nuovi giochi gratis senza dover pagare neanche un solo centesimo: l'unico requisito sarà infatti avere a disposizione un regolare account sullo store.

Per questo weekend su Steam potrete divertirvi con due videogiochi cooperativi a tema horror: il primo omaggio è No More Room in Hell 2, uno sparatutto in prima persona ambientato in universo post-apocalittico pieno di zombie.

Potrete unirvi in squadre da massimo 8 giocatori per provare a sopravvivere insieme, raccogliendo risorse e facendo di tutto per restare in vita: basterà un solo morso a mettere fine alla vostra esperienza, con morte permanente dei vostri personaggi.

Cambiando completamente genere, ma restando sempre a tema horror, il secondo gioco gratis del weekend è invece Barotrauma: un simulatore gestionale di sottomarini ma con elementi survival e da GDR.

Un titolo che tra ispirazione da titoli come FTL e Dwarf Fortress, in cui dovrete allearvi con un massimo di 16 giocatori per gestire al meglio il vostro sottomarino, esplorando ciò che resta della civiltà umana o anche affrontando creature spaventose, se vi sentirete all'altezza del compito.

Se siete amanti del genere horror e volete divertirvi a sopravvivere — o perdere la vita virutalmente — insieme ai vostri amici, potete avviare il download di questi due nuovi giochi gratis per il weekend direttamente tramite le seguenti pagine ufficiali, facendo clic sui rispettivi pulsanti "Avvia il gioco":

Questi titoli resteranno disponibili gratuitamente su Steam per altri 3 giorni dal momento in cui pubblicheremo questo articolo, ma dalla prossima settimana torneranno giocabili solo a pagamento.

Nel caso vogliate acquistare le versioni complete, vi segnaliamo che fino al 24 aprile potrete approfittare rispettivamente di sconti del 20% e del 50%.

Restando in tema di giochi gratis su Steam, non dimenticatevi di riscattare un altro omaggio dello store, che se farete in fretta resterà vostro per sempre.

Nelle prossime giornate continueremo a segnalarvi le prossime occasioni per giocare senza dover spendere neanche un centesimo: se volete supportare il nostro lavoro, potete acquistare i vostri prossimi giochi preferiti su Amazon.