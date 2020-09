Star Wars: Squadrons: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Aggiornamento 1 settembre: i prezzi sono stati aggiornati!

Lo scorso 15 giugno, Electronic Arts ha svelato di essere al lavoro su Star Wars: Squadrons, il nuovo sparatutto spaziale dedicato alla saga di Guerre Stellari che promette di portare la serie ai fasti di un tempo. Il gioco, previsto per il mese di ottobre di quest’anno, ci porterà infatti in una galassia lontana lontana, a bordo dei più iconici velivoli visti nel franchise nato dalla fantasia di George Lucas.

Il gioco includerà alcune straordinarie meccaniche dogfight in prima persona, oltre a combattimenti multiplayer 5 V 5, una storia del tutto inedita, il supporto alla VR (anche su PS4) e il cross-play tra i giocatori console e PC.

Tra le caratteristiche del gioco, Star Wars: Squadrons offrirà un sistema di personalizzazione dei mezzi spaziali (dalla cabina di pilotaggio, sino agli esterni della nave). Ma non solo: chiunque vorrà potrà dedicarsi a una ricca una campagna per giocatore singolo, ambientata subito dopo la leggendaria Battaglia di Endor vista nel film Star Wars Episodio VI: Il Ritorno dello Jedi. In questa modalità singleplayer vestiremo i panni di due piloti personalizzabili, uno per i Vanguard della Nuova Repubblica e uno per i perfidi Titan dell’Impero Galattico. Insomma, che siate seguaci del Lato Chiaro o del Lato Oscuro della Forza, troverete la strada che fa per voi.

Star Wars: Squadrons – PlayStation 4

La versione per console PS4 di Star Wars: Squadrons includerà una copia del gioco completo e originale. La prenotazione del prodotto è al prezzo minimo garantito.

Questa edizione includerà ovviamente tutte le modalità di gioco, sia multiplayer che singleplayer, previste nelle altre versioni.

Star Wars: Squadrons – Xbox One

Star Wars Squadrons arriverà ovviamente anche su Xbox One parallelamente alle altre versioni, con al suo interno tutte le modalità di gioco (sia multiplayer che singleplayer) attese nelle altre edizioni.

La prenotazione del prodotto è al prezzo minimo garantito anche per quanto concerne la versione per la piattaforma targata Microsoft.

Star Wars: Squadrons – PC Digital Download

La versione per PC di Star Wars: Squadrons includerà una copia digitale del gioco (vale a dire non su disco) originale da scaricare attraverso il servizio Origin. La prenotazione del prodotto è al prezzo minimo garantito.

Anche questa terza edizione includerà tutte le modalità dedicate al comparto multigiocatore e alla campagna singleplayer attese nelle altre versioni.

Star Wars: Squadrons arriverà il 2 ottobre 2020 su console PS4, Xbox One e PC. Se volete saperne di più sul gioco, date anche un’occhiata alle ultime, sorprendenti immagini.