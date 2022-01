Star Wars Jedi Fallen Order a un prezzo imperdibile su Amazon! Anche per PS5!

Se siete appassionati della saga di Star Wars (Guerre Stellari in Italia), oggi abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente Amazon offre la possibilità di portarsi a casa lo spettacolare Star Wars Jedi Fallen Order per tutte le console a un prezzo eccezionale!

Star Wars Jedi Fallen Order è un action adventure ambientato nell’universo di Guerre Stellar che narra una storia originale che ha luogo cinque anni dopo Star Wars: Episodio III – La Vendetta dei Sith, con l’Impero che intende eliminare ogni traccia dei Jedi dopo l’esecuzione dell’Ordine 66. Nei panni del giovane Padawan Cal Kestis, in fuga dall’epurazione e impegnato a ricostruire l’Ordine, indagherete sui misteri che aleggiano attorno a un’antica civiltà estinta, svelando ciò che potrà dare nuova speranza alla galassia. Comincia così un viaggio intergalattico a bordo della Mantis, assieme al capitano Greez e a Cere, ex Cavaliere Jedi dal passato fosco.

Nella nostra recensione, dove il gioco si è aggiudicato un ottimo 8,8, abbiamo affermato che «sebbene lesini un po’ sull’endgame, con nessun contenuto extra che vada al di là del completamento delle aree disponibili, Star Wars Jedi: Fallen Order si rivela come una piacevole sorpresa di fine anno. La direzione di Stig Asmussen ha fatto in modo che il gioco avesse tutto ciò che serve a un grande action adventure per essere annoverato tra i più riusciti di questa generazione. Respawn è davvero una grande garanzia».

Solitamente Star Wars Jedi Fallen Order viene proposto a 69,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 19,99€, risparmiando 50€. Questa è un’occasione imperdibile per portarvi a casa un gioco di qualità a un prezzo assolutamente fantastico!

