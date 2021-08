Star Drift Evolution è pronto a sfrecciare e conquistare gli amanti dei racing game

Un po’ tutti gli amanti delle corse sono cresciuti in compagnia di macchinine che si divertivano a far sfrecciare in ogni dove. Somigliano proprio a quelle macchinine i veicoli che sono protagonisti di Star Drift Evolution, il titolo corsistico firmato Catze che è finalmente pronto a lasciare l’accesso anticipato.

Vi parlammo del gioco già diverso tempo fa quando, colpiti dalla sua filosofia tutta derapate e minimalismo, vi riferimmo della sua uscita in early access, a cui fa ora seguito l’imminente release definitiva.

Star Drift Evolution esce dall'accesso anticipato il 27 agosto

«Sfreccia con stile in questo racer arcade minimalista» dichiarano gli sviluppatori, definendo così il loro gioco, quando ci spiegano che ci saranno diverse migliorie e novità, concomitanti all’uscita dall’accesso anticipato.

Tra queste, evidenziamo:

Nuove opzioni per la terza persona e le inquadrature top down;

Oltre 10 nuovi veicoli e 15 nuovi tracciati;

Nuove difficoltà per l’IA e nuovo sistema di Progressione Facile;

Sfide giornaliere e leaderboard settimanali;

Nuova carriera con capitoli più brevi su temi differenti (principiante, arene, circuiti, rally…);

Le opzioni Team per il multiplayer ora garantiscono che, anche se sei alle prime armi, puoi portare punti alla tua squadra;

Migliorie alla UI e alla quality of life;

Emoji personalizzabili da usare durante le corse.

Nel suo modello di guida Star Drift Evolution punta fortemente sulla fisica, per restituirvi un’esperienza ludica che sia in grado di essere sia spettacolare e stilosa che una sfida per tutti gli appassionati di motori. Affrontare una curva a gomito sfrecciando in derapata è un po’ alla base dello spirito del gioco, con il peso dell’auto che si sposterà a seconda della traiettoria, permettendovi di gestire e padroneggiare l’evoluzione.

L’idea è quella di un titolo «facile da apprendere, difficile da padroneggiare», che vuole quindi essere sia accessibile per i neofiti che impegnativo per i giocatori più smaliziati.

Gli sviluppatori hanno anticipato che ci saranno più di 50 veicoli e più di 75 tracciati, ciascuno con le proprie peculiarità. Inoltre, potrete anche sfidare i vostri amici sia in split-screen, come facevamo una volta (e fino a quattro), sia direttamente online.

L’uscita dall’accesso anticipato è fissato per il 27 agosto 2021, quando il gioco sarà disponibile per tutti su Steam, sia per PC che per Mac OS. Potete vedere la pagina Steam a questo indirizzo, dove potete acquistare e scaricare l’edizione in accesso anticipato e dove, dalla data di lancio, sarà presente la release definitiva. Il prezzo è di 12,99€.