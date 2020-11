Star Citizen gratis (per un periodo limitato): ecco come giocarci

Star Citizen è l’ormai celebre titolo di esplorazione spaziale e MMO (ancora in fase di lavorazione), sviluppato e pubblicato da Cloud Imperium Games Corporation di Chris Roberts per PC.

Il gioco offre un vero e proprio universo persistente nel quale il giocatore è libero di esplorare i pianeti e le galassie e comunicare con migliaia di giocatori sparsi in tutto il mondo. Del gioco fa anche parte Squadron 42, la campagna singleplayer impostata come una vera e propria avventura spaziale sci-fi.

Un artwork di Star Citizen.

Ora, forse per venire incontro a tutti quelli che attendono novità davvero corpose per questo avveniristico videogioco (forse anche troppo avveniristico), a partire da oggi e fino al prossimo 2 dicembre ha preso il via l’evento chiamato Intergalactic Aerospace Expo 2950.

Questi permetterà infatti a chiunque voglia di provare gratuitamente l’esperienza sandbox di Roberts, un titolo che promette davvero di superare tutti gli altri giochi ambientati nello spazio profondo. Potrete quindi partecipare al programma “Test Fly” che vi darà accesso a oltre cento astronavi, tutte pilotabili se deciderete di prendere parte all’evento speciale.

Se volete giocare gratis a Star Citizen dovrete semplicemente cliccare a questo indirizzo. Successivamente, dovrete premere sull’icona Play in alto a sinistra, per poi cliccare su “Download the Game” in caso vogliate far partire il gioco direttamente da PC.

Ricordiamo che a settembre il gioco è entrato nella fase Alpha 3.10: questa ultima versione ha dato modo agli utenti di approcciarsi in maniera differente alle meccaniche di volo (ora molto più accurate e precise), specie per quanto riguarda l’aerodinamica e l’accelerazione delle astronavi che decideremo di pilotare.

Al momento Star Citizen è da considerarsi in Accesso Anticipato ed è quindi privo di una vera e propria data d’uscita.