Star Citizen è gratis per dieci giorni: ecco come giocarci

Star Citizen è ormai, da tempi non sospetti, un grande fenomeno del mondo videoludico: il titolo di simulazione spaziale, attualmente in alpha e forte di un progetto equamente diviso tra l’ambizione e la sensazione che la release definitiva sia sempre ben lontana dal realizzarsi, ora è disponibile gratis per dieci giorni.

Come annunciato dagli autori, infatti, potete testare Star Citizen senza spendere nemmeno un euro dal 15 febbraio fino al 25 febbraio prossimo. Per poter accedere a questi dieci giorni gratuiti dovrete:

Iscrivervi gratis al sito ufficiale;

Accedere a questa pagina e inserire il codice “GETINTOTHEVERSE”.

Star Citizen è in alpha su PC

A questo punto, come segnala il sito Twinfinite, avrete il download dell’alpha in versione 3.12, che vi permetterà di confrontarvi con meccaniche come esplorazione, combattimento, commercio e ottenimento di risorse.

L’alpha, sottolineiamo, è disponibile solo su PC; in futuro arriverà anche una campagna single player conosciuta come Squadron 42, che per il momento non ha a sua volta identificato una stabilita finestra d’uscita. Nel frattempo continua la campagna di crowdfunding del progetto volta a finanziarne le ambizioni, che ha ormai superato la ragguardevole soglia di $346 milioni e ha visto proprio nel 2020 l’anno record, andando a distanziare anche le cifre che aveva messo insieme nel 2019.