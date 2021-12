SSD e SD SanDisk e Western Digital a prezzi imperdibili su Amazon!

Anche oggi, venerdì 24 dicembre 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è sicuramente l’SSD WD 1TB My Passport, che potete portarvi a casa a soli 147,80€, rispetto ai 199,99€ di listino, per un risparmio reale di oltre 52€.

L’SSD WD 1TB My Passport vi offre 1TB di spazio aggiuntivo per memorizzare i vostri dati. Inoltre, è possibile trasferire le informazioni in modo rapido ed affidabile grazie ad una velocità fino a 1.000MB/s. L’unità è priva di parti mobili, così da garantire un’ottima sicurezza e affidabilità. Grazie al suo design elegante e compatto, l’SSD WD 1TB My Passport può sopportare impatti e urti, nonché resistere a cadute fino a 2 metri di altezza.

Per qualcosa di ancora più compatto, trovate la chiavetta USB 3.0 SanDisk Ultra da 256 GB, proposta a soli 35,90€, rispetto agli usuali 44,99€ di listino, che garantisce velocità di trasferimento dati sino a 130MB/s e permette di effettuare un backup dei vostri dati con un semplice trascinamento.

Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare diversi SSD e SD a marchio SanDisk e Western Digital risparmiando notevolmente sul loro prezzo di acquisto! Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Altri articoli scontati su Amazon

Altre offerte Amazon