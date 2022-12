Square Enix ha “ucciso” un altro gioco di Final Fantasy, il terzo del 2022

Non è stato sicuramente un anno fortunato per gli spin-off di Final Fantasy: per la terza volta — e ultima, o almeno così speriamo — nel corso del 2022, Square Enix ha annunciato il fine vita di un altro gioco della serie che non ha avuto molta fortuna.

Si tratta di Chocobo GP, il ritorno del tenero racing arcade su Nintendo Switch (lo trovate in sconto su Amazon) che aveva però scatenato diverse perplessità, soprattutto per il suo sistema di microtransazioni decisamente discutibile e rivedibile.

Adesso, il gioco di corsa con i tenerissimi Chocobo sta per fare compagnia a Record Keeper e Final Fantasy VII The First Soldier per i giochi della serie arrivati al fine vita, anche se nel caso del racing sarà comunque possibile continuare a giocarci.

Come riportato da ComicBook, Square Enix ha infatti annunciato la patch rilasciata nelle scorse ore sarà l’ultima per Chocobo GP, che da adesso non sarà più supportato e ha rimosso perfino la possibilità di acquistare Mythril, la valuta per le microtransazioni del gioco.

L’ultima patch ha ufficialmente introdotto la Stagione 5, ma ha rimosso permanentemente dal Nintendo eShop la possibilità di acquistare nuovi Mythril: sarà possibile scoprire i nuovi e ultimi oggetti, ma non saranno sbloccabili con soldi veri.

Naturalmente, chi ha già acquistato Mythril potrà utilizzarli per continuare a sbloccare contenuti di gioco, ma non sarà più possibile ottenerne altri. A conferma del fine vita, Square Enix ha anche annunciato l’intenzione di riportare gli oggetti offerti nelle precedenti stagioni in rotazione, che non necessiteranno più delle microtransazioni per lo sblocco.

Se fate parte dei giocatori che hanno a disposizione ancora valute da spendere nel negozio, vi suggeriamo di affrettarvi: Square Enix ha annunciato che tutti i Mythril in vostro possesso non saranno più validi già a partire dal prossimo 6 gennaio 2023.

Insomma, sembra proprio che Chocobo GP non sia riuscito a ottenere il successo sperato, considerando che il fine vita è già arrivato dopo neanche un anno dall’uscita ufficiale. Se non altro, sarà possibile continuare a godersi tutti i contenuti senza temere le microtransazioni.

Se siete curiosi di scoprire cosa non ha funzionato nel dettaglio, vi abbiamo raccontato tutti i pregi e i difetti di Chocobo GP nella nostra recensione dedicata.