Spettacolare monitor gaming LG UltraGear da 38″ ora quasi a metà prezzo! Vero affare!

State cercando un nuovo monitor gaming di qualità per giocare alla grande con i vostri videogame preferiti? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’imperdibile promozione che vi permetterà di avere l’eccellente monitor gaming LG Ultragear 32GN950 a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire.

Questo monitor a risoluzione 3.840×1.600 pixel da 38″ è proposto su Amazon con una offerta a tempo che vi permette di portarlo a casa spendendo solo 799,99€ anziché i 1.499€ precedenti, con uno sconto del 47%, pari a un risparmio reale di oltre 699€.

Il monitor ha tutte le caratteristiche che servono ai videogiocatori per aspettarsi il massimo dai loro titoli: oltre all’elevata risoluzione, il suo pannello è un NanoIPS con refresh rate fino a 160 Hz, il che lo rende ideale anche per quei giochi che scalano sulla risoluzione (arrivando di solito al full HD) per avere un’azione frenetica con un alto frame rate (di solito 120 fps).

Non è tutto, perché i suoi tempi di risposta di 1 ms rendono l’immagine estremamente fluida, facendo di questa monitor una soluzione ideale anche per chi gioca in competitivo a titoli dove i riflessi sono tutto, mentre il formato curvo 21:9 vi permetterà di usarlo anche per lavorare alla grande, grazie al maggior spazio in orizzontale che vi consentirà, ad esempio, di affiancare un maggior numero di finestre.

Infine, il monitor LG Ultragear 32GN95 è compatibile sia con G-Sync che con AMD FreeSync Premium Pro, oltre ad essere certificato VESA DisplayHDR 600 per un’elevata qualità di riproduzione dei colori.

Si tratta solo di una delle tante offerte a tema gaming ed elettronica che potete scovare in giro per il web e che il nostro team vi segnala. Ricordiamo infatti ai nostri lettori che noi di SpazioGames.it tutti i giorni andiamo a caccia delle migliori offerte da segnalarvi su videogiochi e tecnologia: potete trovarle tutte nella nostra area dedicata del sito.