Spendi 75€ su LEGO Store, in regalo un set di minifigure esclusive

Se siete in cerca di un’occasione per arricchire ulteriormente la vostra collezione di LEGO Minifigure, potreste averla appena trovata. Il rivenditore ufficiale dei mattoncini danesi, infatti, ha lanciato una nuova offerta che vi consente di portare a casa un set di minifigure esclusive senza alcun esborso specifico. Per ottenerle vi basterà completare un qualsiasi ordine superiore a 75€: una volta fatto, riceverete automaticamente a casa anche queste speciali minifigure, per le quali non dovrete spendere alcuna cifra aggiuntiva.

Il set include sette diversi pezzi, tutti rigorosamente a tema estivo: il primo è il carrellino da spiaggia dei gelati, con tanto di ombrellone per tenersi in fresco. Il secondo è un granchio che a sua volta stringe tra le chele un ghiacciolo, dai colori allegri e che renderà molto più divertente e curioso un vostro allestimento dedicato alle vacanze in spiaggia. Il terzo è un pappagallo appollaiato, variopinto come un’ara.

Non mancano, poi, le figure umane: troviamo un sub accessoriato di tutto punto, con tanto di pinne, muta e boccaglio, al quale si affianca un surfista armato di tavola e tenacia. Il set è infine completato anche dai bagnanti in entrambi i sessi: lui indossa dei boxer azzurri e una canottiera bianca in pendant, mentre stringe un ghiacciolo tra le mani e porta sul viso gli occhiali da sole scuri. Lei, invece, segue la moda di quest’anno sfoggiando un costume intero rosso a righe bianche, mentre sorride e porta fluenti capelli biondi, godendosi un rinfrescante cono gelato.

La promozione che vi consente di portare a casa queste minifigure gratuitamente rimarrà valida per tutti gli acquisti compiuti su LEGO Store dal 10 al 16 agosto fino a esaurimento scorte e solo online. La stessa, insomma, non è prevista in caso doveste fare acquisti in uno dei tanti negozi fisici firmati LEGO. Qui, però, potete trovarne di altre, come abbiamo già evidenziato nel nostro articolo dedicato.

