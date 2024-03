STALKER Legends of the Zone Trilogy annunciato, disponibile da ora

Dopo una indiscrezione di qualche ora fa è stato annunciato ufficialmente STALKER Legends of the Zone Trilogy, pacchetto che comprende i primi videogiochi della saga su Xbox e PS4, ed è disponibile già da ora.

La notizia è arrivata durante l'Xbox Partner Preview, e su Xbox Wire sono stati forniti ulteriori dettagli per quanto riguarda il pacchetto di STALKER.

STALKER Legends of the Zone Trilogy sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S a partire da oggi, in un bundle che sarà acquistabile al prezzo di €39,99, con tutti e tre gli iconici giochi della saga ovvero S.T.A.L.K.E.R. Trilogy: Shadow of Chernobyl, Clear Sky, e Call of Pripyat.

Ogni elemento dei giochi originali è stato mantenuto e portato fedelmente su console grazie al duro lavoro di GSC Game World e dei suoi partner Mataboo.

Per quanto riguarda il lavoro fatto in ambito di ottimizzazione su console, un responsabile di GSC Game World Zakhar Bocharov, ha spiegato il processo che è stato attuato:

«STALKER è un franchise PC da molto tempo, quindi le priorità chiave si sono concentrate sull'adattamento dell'esperienza per le console nel loro insieme (incluso, ma non limitato a, il supporto nativo dei controller per le interfacce della console). Abbiamo creato tutto da zero, assicurandoci che il gioco fosse facile da controllare e comodo da giocare.»

«Nonostante la nuova data di uscita di STALKER 2», dichiara Bocharov, «abbiamo deciso di mantenere STALKER Legends of the Zone Trilogy all'inizio del 2024 per dare ai giocatori un po' di tempo per completare gli originali prima di passare al sequel.»

In attesa di STALKER 2, che potete ordinare su Amazon, questo pacchetto è un ottimo modo per recuperare questa importante saga ed essere preparati all'uscita.

Dopo una lunga attesa, infatti, STALKER 2 ha finalmente una data di uscita e il titolo sviluppato in condizioni a dir poco burrascose è pronto ad arrivare sul mercato.