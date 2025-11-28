Se c’è una verità scomoda che il mondo dei videogiochi continua a rimuovere con una puntualità quasi chirurgica, è che il mobile gaming rappresenta oggi la più grande contraddizione dell’industria: tutti lo criticano, ma tutti ci giocano.

È un mantra che riecheggia nelle conversazioni tra appassionati, nelle discussioni sui social, perfino nei commenti sotto i trailer dei tripla A, quasi che ammettere di passare anche solo dieci minuti su uno schermo da sei pollici possa compromettere una sorta di reputazione gamer.

Eppure, come l’ennesima prova evidente dell’ipocrisia collettiva, arriva il trionfo di Resident Evil: Survival Unit, capace di superare il milione di download nelle prime ventiquattro ore, quasi che i fan della saga avessero atteso questo spin-off mobile come un ritorno alla madrepatria dell’horror interattivo.

Un milione di download in un giorno: non un caso, né un capriccio. Solo la conferma di una tendenza che alcuni fingono di non vedere, mentre altri (molti di più) non vedono l’ora di abbracciare.

Smartphone per giocare, sì o no?

Il successo di Survival Unit appare, del resto, come il perfetto specchio di un’industria che ha smesso da tempo di essere confinata alla coppia pad-schermo, aprendosi invece a una platea sterminata fatta di giocatori occasionali, appassionati di lunga data e gente che, alla fine dei conti, con la saga di Resident Evil ci è cresciuta.

Il tutto, naturalmente, immerso in quella dimensione mobile che sembra fare paura, come se rappresentasse una minaccia culturale più che un semplice formato. E qui il punto diventa inevitabile: la paura del cambiamento, quella diffidenza quasi religiosa verso un medium che si adatta ai tempi, viene puntualmente messa in crisi dal dato più ovvio di tutti, ovvero che i giocatori utilizzano il telefono più spesso di quanto vorrebbero ammettere.

Non per tradire la tradizione, non per svendersi al mercato, ma perché l’immediatezza del mobile ha assunto una centralità che sarebbe ridicolo ignorare.

Il mobile oggi non è un ripiego, è un canale parallelo.

Ciò che sorprende, semmai, è lacon cui Survival Unit è riuscito a imporsi senza troppi preamboli. Nessun odioso compromesso grafico, nessuna monetizzazione tossica subito fuori dalla porta, nessun passaggio obbligato attraverso il pantano delle “offerte esclusive a tempo”.

Semplicemente un’esperienza pensata per essere fruita in mobilità, con il rispetto dovuto a una saga storica e con un piglio che sa parlare tanto ai veterani quanto ai curiosi. Eppure, mentre il contatore dei download esplode, si assiste contemporaneamente alla solita narrazione contraddittoria: quella in cui gli utenti si dichiarano scandalizzati dall’ennesima “deriva mobile”, salvo poi contribuire in prima persona a quel milione di download.

Il risultato è un gioco delle parti che ormai conosciamo fin troppo bene. Una recita collettiva che alterna indignazione pubblica e consumo privato.

Non che il mobile, sia chiaro, sia improvvisamente diventato un paradiso incontaminato: le sue storture sono evidenti, dai sistemi di monetizzazione aggressivi alle produzioni copia-e-incolla che infestano gli store digitali. Ma ridurre il discorso a una condanna in blocco del formato significa non solo ignorare la complessità del settore, ma soprattutto sottovalutare la capacità dell’industria di adattarsi e reinventarsi.

È esattamente ciò che sta accadendo con Survival Unit, figlio di una strategia lucida e consapevole che parla sia ai nostalgici che ai nuovi arrivati. Perché se è vero che la saga ha attraversato fasi alterne, è altrettanto vero che il suo passaggio al mobile non avviene come una resa, bensì come un’evoluzione naturale di una serie che, nel bene o nel male, ha sempre saputo reinventarsi.

Si potrebbe discutere a lungo del valore intrinseco del gioco, delle sue scelte ludiche, dell’aderenza al canone dell’orrore capcomiano. Ma il dato interessante è un altro: il mobile, oggi, non è un ripiego. È un canale parallelo che vive di dinamiche proprie, capace di plasmare il rapporto tra giocatore e contenuto con modalità diverse da quelle delle console tradizionali.

Prodotto in caricamento

È un terreno che si presta alla sperimentazione, alla creazione di spin-off, a un’interattività modulata sui tempi brevi e sulla frammentazione della vita quotidiana. Un terreno che, nel momento in cui viene approcciato con serietà, produce risultati che fanno saltare i parametri.

E l’esempio di Survival Unit dimostra esattamente questo: che quando si investe qualità su un sistema nato per essere immediato, la risposta del pubblico non si fa attendere.

La reazione degli appassionati, però, è la parte più interessante dell’intera vicenda. Da un lato si continua a ripetere che il mobile non sia “vero gaming”, come se esistesse un qualche tribunale invisibile incaricato di stabilire cosa sia degno di essere definito videogioco. Dall’altro, però, lo smartphone è diventato il dispositivo più usato in assoluto per giocare, superando in modo stabile e clamoroso console e pc.

La contraddizione è evidente: mentre la comunità difende con le unghie e con i denti l’immagine dell’hardcore gamer puro e incorruttibile, lo stesso pubblico accende quotidianamente app che per anni ha finto di ignorare.

Il mobile, nella percezione comune, è diventato una sorta di peccato privato, un rito da consumare in segreto, come se giocare in fila alla posta o durante un viaggio in metro potesse contaminare l’identità del gamer “vero”. È un atteggiamento che rivela non solo una certa fragilità culturale, ma anche una visione distorta del medium: quella per cui il valore di un gioco sarebbe definito dalla piattaforma e non da ciò che il titolo è realmente.

Eppure, proprio qui nasce la questione più interessante: perché il mobile suscita ancora tanto fastidio? Perché, nonostante i numeri, nonostante le produzioni ormai di qualità elevata, nonostante il coinvolgimento di marchi storici, il formato resta percepito come un intruso indesiderato nell’ecosistema videoludico?

Le risposte sono molteplici, certo, ma tutte convergono verso un punto centrale: il mobile è democratico. Livella, appiattisce, apre le porte a chiunque. Puoi avere dieci minuti o tre ore, puoi essere un veterano o un neofita, puoi essere un fan della saga o un curioso. Non devi accendere una console, non devi occupare la tv, non devi trovare “il momento giusto”. Il mobile non pretende nulla, e proprio per questo destabilizza.

Il gaming mobile non impone un tempo definito, non richiede l’adozione di una postura culturale. È un medium che non ha bisogno di difendersi, non ha bisogno di giustificazioni. Resident Evil: Survival Unit arriva in questo contesto come un sasso lanciato nello stagno, capace di generare onde che raggiungono ogni angolo del dibattito. Un milione di download in ventiquattro ore è il promemoria che, al di là delle sceneggiate social, il pubblico è pronto, affamato, desideroso di esperienze che si adattino ai tempi reali della vita. Capcom lo ha capito e ha agito di conseguenza, confezionando un prodotto che non chiede di sostituire niente, ma solo di espandere l’ecosistema di una saga senza tempo.

Ci si può indignare quanto si vuole, certo. Si può alzare la bandiera dell’ortodossia videoludica e dichiarare che il mobile è un terreno minato, un corpo estraneo da tenere ai margini. Ma ogni indignazione crolla quando la realtà dei numeri si impone con la brutalità che solo i dati sanno avere. E la realtà, oggi, dice che i giocatori usano il mobile perché è comodo, perché è immediato, perché è parte integrante di un mondo in cui il tempo è diventato la risorsa più preziosa.

E se un gioco come Survival Unit riesce a inserirsi in questo spazio senza compromettere la dignità della saga, allora forse è giunto il momento di accettare che la distinzione tra gaming “vero” e gaming “finto” non ha più alcun senso.

E che il mobile non è il nemico. E che, volenti o nolenti, mentre continuiamo a criticarlo, ci giochiamo tutti.