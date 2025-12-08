Resident Evil: Survival Unit è uno di quei progetti che sembrano nascere in un laboratorio parallelo di Capcom, un luogo dove qualcuno decide di prendere l’immaginario di una delle saghe horror più importanti di sempre e di incastonarlo dentro le logiche, le ossessioni e i compromessi del mobile gaming.

Il risultato è un’esperienza che sfida continuamente se stessa, oscillando tra intuizioni sincere e limiti strutturali, tra un desiderio evidente di dare nuovo respiro al marchio e la consapevolezza, altrettanto evidente, di doversi piegare alle regole di un mercato molto diverso da quello console.

Il gioco nasce dalla collaborazione con JoyCity, e già questo basta per intuire come l’ossatura sia quella di un free-to-play strategico, un ecosistema fatto di costruzione, potenziamento, microgestione e combattimenti semi-automatici.

Eppure, malgrado tutto, si percepisce continuamente il tentativo di non tradire del tutto la natura di Resident Evil, trasformandola in qualcosa di nuovo, qualcosa che funzioni su smartphone senza ridursi a semplice skin di un genere troppo abusato.

Welcome to Raccoon City, again

La trama si apre in maniera volutamente classica: un protagonista inedito, confuso e privo di memoria, si risveglia in un ospedale devastato e subito si ritrova nel mezzo dell’incubo. È un incipit che richiama la tradizione, che cerca di posizionare le coordinate emotive in un territorio familiare, mentre fuori dalle mura dell’edificio Raccoon City sta vivendo l’ennesima catastrofe virale.

Attorno al protagonista si raduna una piccola comunità di sopravvissuti, un ensemble composto sia da personaggi inediti sia da volti noti della serie, utilizzati con quella cura fan-service che, nel contesto di un titolo mobile, difficilmente può mancare. La narrazione procede con un ritmo discreto nelle prime ore, alternando sequenze di evacuazione, missioni di ricognizione e piccoli incontri che servono più a dare colore che a costruire un vero arco narrativo.

Ma appena ci si trasferisce nella villa che funge da rifugio e hub centrale, il gioco rivela senza più maschere il suo cuore gestionale: costruire, riparare, raccogliere risorse, ampliare strutture, sbloccare servizi.

Il sistema gacha emerge con forza dopo le prime ore.

Tutto è organizzato attraverso un ciclo continuo di upgrade e attese, un ritmo tipico dei free-to-play che si sovrappone alla narrazione fino aquasi del tutto.

Ed è qui che la natura ibrida di Survival Unit inizia realmente a mostrarsi per ciò che è: un’esperienza costruita su più livelli che raramente dialogano tra loro in modo organico. I combattimenti rappresentano probabilmente il lato migliore dell’intero progetto.

Entrando in missione, il giocatore organizza una squadra di sopravvissuti, ognuno dotato di abilità specifiche, qualche richiamo al proprio background e quella punta di caratterizzazione che basta per distinguere un personaggio dall’altro. Lo scontro si svolge in tempo reale: gli alleati attaccano autonomamente, mentre il giocatore attiva abilità speciali che possono ribaltare una situazione complicata.

Gli zombie avanzano in ondate, mentre occasionalmente fanno la loro comparsa creature più imponenti, B.O.W. che richiedono preparazione e sangue freddo. Questi momenti rappresentano l’unico spazio in cui si avverte un’eco dell’anima originaria di Resident Evil, un controllo minimo della tensione, un’illusione di strategia che, pur non raggiungendo mai la profondità di un vero RTS, offre una parentesi di autenticità nel mare di compromessi del gioco.

Il resto del ritmo, però, è scandito dalla gestione del rifugio. Qui si passa rapidamente dalla sorpresa alla prevedibilità: costruisci una struttura, migliora i sopravvissuti, produci risorse, attendi il completamento, avvia una nuova costruzione, ripeti. È una routine che nel genere mobile trova il suo senso, ma che nel contesto di Resident Evil appare estranea, quasi innestata con una certa forzatura.

La villa diventa una sorta di piccola cittadella da ottimizzare più che un luogo da esplorare, e il senso di pericolo scompare quasi del tutto, sacrificato in favore della logica dell’efficienza. Persino le missioni di esplorazione, che nelle intenzioni dovrebbero fungere da ponte tra la componente strategica e la narrativa, finiscono per diventare piccoli intermezzi lineari, troppo brevi per costruire atmosfera, troppo superficiali per risultare coinvolgenti.

Il vero nodo di Survival Unit, però, non risiede nella natura ibrida del gameplay, bensì nella monetizzazione. Come prevedibile, il sistema gacha emerge con forza dopo le prime ore. I personaggi più rari, le abilità più incisive, gli upgrade più determinanti sono legati a un meccanismo di raccolta che, pur non essendo aggressivo al punto da disturbare immediatamente, dimostra con il tempo di essere calibrato per rallentare la progressione naturale. ù

Prodotto in caricamento

Avanzando nella campagna e nelle attività quotidiane, il gioco inizia a far sentire il peso delle attese, dei materiali insufficienti, delle risorse limitate: è il tipico momento in cui il free-to-play mostra i denti. Non lo fa in modo sfrontato, non costringe il giocatore a pagare, ma costruisce un percorso che rende la spesa un’opzione sempre più appetibile, quasi inevitabile se si desidera mantenere un ritmo costante senza interruzioni.

Il comparto tecnico si colloca in quella terra di mezzo che caratterizza gran parte delle produzioni mobile contemporanee. I modelli dei personaggi risultano curati il giusto per essere riconoscibili, le ambientazioni cercano di imitare lo stile classico della serie senza riuscire davvero a riprodurne l’atmosfera, e le animazioni si rivelano funzionali ma mai particolarmente fluide.

L’interfaccia, invece, spesso appare congestionata da menu, icone, richieste, notifiche e schermate dedicate alla monetizzazione. È una caratteristica comune al genere, ma qui pesa maggiormente perché indebolisce la possibilità di creare tensione, di restituire quell’estetica sporca, soffocante e immersiva che ha sempre contraddistinto Resident Evil.

Quello che rimane, arrivati in fondo, è la sensazione di trovarsi davanti a un progetto nato con un’ambizione moderata e un’identità incerta. Survival Unit funziona nei momenti brevi, nell’immediatezza del combattimento, nel soddisfacente potenziamento dei personaggi più riusciti, nella varietà superficiale delle sue attività.

Ma fatica a emergere come un’opera coerente, fatica a trovare un’anima realmente propria, fatica soprattutto a mantenere vivo quel legame ideale con la serie da cui prende il nome. Non è un tradimento, non è un’operazione cinica o superficiale: è piuttosto un esperimento che vuole essere tante cose per tanti giocatori diversi, ma che proprio per questo non riesce a imporsi davvero in nessuno dei suoi territori.

Un gioco non morto

Guardandolo con la giusta lucidità, Survival Unit appare come un titolo onesto nei suoi limiti. Non punta alla grandezza, non ambisce a diventare un capitolo essenziale della saga, non pretende di riscrivere le regole del mobile gaming. Offre qualche momento piacevole, costruisce una routine tutto sommato scorrevole, concede un po’ di fan-service a chi conosce bene l’universo di Resident Evil. Ma resta lontano dalla profondità, dall’atmosfera e dalla forza evocativa che ci si aspetterebbe da un prodotto legato a questo marchio.

Va quindi premiata la volontà di sperimentare e riconosce i momenti riusciti, ma che non può ignorare la mancanza di coesione, la dipendenza dalla monetizzazione e la debolezza dell’impianto narrativo.

Un gioco discreto, lontano dall’eccellenza, adatto a sessioni brevi più che a un coinvolgimento profondo. Un diversivo interessante, ma non una tappa significativa nel percorso della serie.