Il nuovo titolo mobile della celebre saga horror di Capcom ha bruciato le tappe fin dalle prime ore di disponibilità, conquistando un traguardo che molti giochi raggiungono solo dopo settimane o mesi di presenza sul mercato.

Resident Evil Survival Unit ha infatti superato il milione di download nell'arco di appena ventiquattro ore dal lancio ufficiale, un risultato che testimonia l'enorme interesse del pubblico verso il franchise e la sua capacità di attrarre giocatori anche su piattaforme mobile. Gli sviluppatori hanno voluto celebrare questo successo immediato condividendo una ricompensa speciale con l'intera comunità di giocatori.

Per ringraziare i fan che hanno contribuito a questo straordinario risultato, il team di Resident Evil Survival Unit ha rilasciato un codice promozionale esclusivo utilizzabile da tutti i giocatori. Il codice "1M SURVIVORS" rappresenta più di un semplice regalo virtuale: è un riconoscimento simbolico verso quella che gli sviluppatori definiscono come una community di sopravvissuti, in linea con la tematica horror e survival del gioco.

Questa strategia di coinvolgimento diretto dei giocatori attraverso ricompense collettive è diventata una pratica comune nell'industria mobile, ma assume particolare significato quando viene raggiunto un traguardo così rapidamente.

Il codice promozionale resterà attivo per un periodo estremamente lungo, fino al 17 maggio 2026. Questa scelta di concedere oltre un anno di validità al codice dimostra la volontà di includere anche i giocatori che si avvicineranno al titolo nei mesi successivi, evitando quella sensazione di esclusione che spesso accompagna le promozioni limitate a pochi giorni.

Per riscattare il codice promozionale i giocatori dovranno accedere alle impostazioni del gioco e inserire "1M SURVIVORS" nell'apposita sezione dedicata ai codici.

Le ricompense incluse nel pacchetto non sono state specificate nel comunicato ufficiale, ma solitamente questo tipo di promozioni per i giochi mobile include valuta di gioco, oggetti consumabili, equipaggiamento speciale o personaggi esclusivi.