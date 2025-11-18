Aniplex ha annunciato il lancio globale di Resident Evil Survival Unit, il nuovo gioco strategico mobile sviluppato in collaborazione con JOYCITY Corporation. Il titolo è ora disponibile per il download su dispositivi iOS e Android in 151 paesi e regioni, con ulteriori territori che verranno aggiunti prossimamente.

Basato sull'universo di Resident Evil, il gioco propone un’esperienza strategica completamente nuova pensata appositamente per il mobile. L’obiettivo è fondere accessibilità e profondità: un RTS in tempo reale che permette ai giocatori di costruire basi, raccogliere risorse e affrontare creature ostili in una città ormai collassata.

Ambientato in un mondo parallelo ispirato alla saga, Resident Evil Survival Unit introduce una storia originale che si intreccia con volti noti del franchise. Fra i personaggi disponibili troviamo Leon S. Kennedy, Claire Redfield e Jill Valentine, con la possibilità di creare squadre miste impossibili nei giochi principali, generando combinazioni uniche e inedite.

Oltre alle battaglie strategiche, il gioco offre missioni single-player, sfide puzzle a tema sopravvivenza e un sistema di alleanze che consente ai giocatori di coordinarsi e pianificare strategie condivise, aumentando il livello di tensione e complessità tattica.

A conferire ulteriore valore artistico, il progetto vede la partecipazione del celebre illustratore Yoshitaka Amano, che ha disegnato l’inedita creatura “Mortem”. Simbolo di paura invisibile e ansia latente, Mortem porta un nuovo livello di inquietudine all’interno dell’universo di gioco, arricchendolo con lo stile inconfondibile dell’artista.

In occasione del lancio globale, Aniplex ha pubblicato anche un nuovo trailer (che trovate poco sopra) che mostra il collasso della città, l’avanzata dell’infezione e le dinamiche strategiche che definiscono il gameplay. Il video offre una panoramica chiara dell’atmosfera tesa e dell’approccio tattico richiesto, rendendo immediatamente comprensibile la natura survival del titolo anche ai neofiti. Staremo a vedere se il gioco riuscirà a soddisfare i fan sulla lunga distanza.