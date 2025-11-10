Capcom e Aniplex hanno annunciato che Resident Evil: Survival Unit, il nuovo spin-off strategico della storica saga horror, sarà disponibile a partire dal 17 novembre su dispositivi iOS e Android. Il titolo, sviluppato in collaborazione con JOYCITY, sarà completamente free-to-play e promette di fondere l’atmosfera opprimente del franchise con meccaniche da gioco di strategia e gestione delle risorse.

Al momento del lancio, il gioco sarà disponibile in diversi paesi selezionati, mentre il debutto in Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong, Macao, Vietnam, Indonesia, Brunei, Myanmar e Mongolia è previsto per l’inizio del 2026. È il primo esperimento mobile della serie a concentrarsi su un sistema strategico complesso piuttosto che sull’azione pura, puntando su un gameplay che premia la pianificazione e la sopravvivenza tattica.

In Resident Evil: Survival Unit i giocatori vestiranno i panni di un sopravvissuto in una città devastata da un’epidemia sconosciuta. L’obiettivo è costruire e difendere una base, raccogliere risorse, organizzare squadre di esplorazione e decidere di volta in volta se allearsi o scontrarsi con altri gruppi di sopravvissuti. Il tutto, naturalmente, mentre orde di infetti assediano costantemente il rifugio.

Il titolo permetterà di schierare sopravvissuti con abilità uniche – combattenti, tecnici, esploratori – da assegnare a compiti specifici in base alle necessità del momento. Le decisioni strategiche avranno un impatto diretto sulla riuscita delle missioni e sulla capacità di resistere alle ondate di nemici. Man mano che la base cresce, i giocatori potranno potenziare le strutture, sviluppare nuove tecnologie e fortificare le difese in vista di minacce sempre più pericolose.

A rendere il tutto più interessante è la presenza di personaggi iconici del franchise, come Leon S. Kennedy, Claire Redfield e Jill Valentine, coinvolti in una nuova trama originale che espande l’universo narrativo di Resident Evil al di fuori della linea principale. Gli sviluppatori promettono una storia ricca di scelte, in cui le decisioni del giocatore influenzeranno direttamente gli eventi e i rapporti tra i personaggi.

Con un mix di tensione, strategia e sopravvivenza, Resident Evil: Survival Unit si candida a essere uno degli esperimenti più curiosi della saga, unendo l’horror psicologico a dinamiche da gestionale in tempo reale. Il 17 novembre sapremo se Capcom e Aniplex saranno riuscite a reinventare la paura in chiave mobile — e se la formula di Resident Evil potrà sopravvivere anche lontano dalle console tradizionali.