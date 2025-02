Nuovo sistema di commenti su SpazioGames: cosa cambia e perché

La prima grande novità del 2025 che siamo entusiasti di annunciare ai lettori di SpazioGames riguarda un’evoluzione degli strumenti a disposizione della nostra Community: è una trasformazione che rappresenta il punto di partenza per una serie di nuove funzionalità che verranno introdotte nei prossimi mesi.

Abbiamo totalmente riprogettato il sistema di commenti, sviluppando una piattaforma proprietaria che vi consentirà di interagire in modo più diretto con noi e di accedere a strumenti avanzati, riservati ai membri più attivi.

Questo sistema sarà implementato su tutti i nostri siti, permettendovi di utilizzare un unico account per commentare ovunque.

Grazie a un sistema di gamification, potrete accumulare punti partecipando attivamente alla vita della Community.

Questi punti vi daranno accesso a numerosi vantaggi, tra cui:

Un’esperienza utente personalizzata .

. Contenuti esclusivi all’interno del nostro network.

all’interno del nostro network. Accesso illimitato ai nostri strumenti basati su intelligenza artificiale.

ai nostri strumenti basati su intelligenza artificiale. Navigazione senza pubblicità .

. Offerte speciali, coupon e sconti dedicati ai lettori più fedeli.

Le nuove funzionalità verranno introdotte progressivamente nel corso dell’anno. Il primo passo sarà l’attivazione del nuovo sistema di commenti, che verrà inizialmente testato per garantirne la piena efficienza, prima di procedere con il lancio delle altre innovazioni previste.

Sappiamo che molti di voi in questi anni hanno utilizzato il sistema Disqus per i commenti, per questo abbiamo lavorato affinché il passaggio al nuovo sistema sia il più semplice possibile.

Potrete registrarvi utilizzando:

Email

Facebook

Google

Microsoft.

Se siete già iscritti al nostro Forum, non dovrete fare nulla: il vostro account sarà automaticamente valido anche per i commenti sul sito.

Attualmente, il nuovo sistema è operativo su Tom's Hardware e, da oggi, su SpazioGames. Nelle prossime settimane sarà esteso anche a Cpop.it e a un sito ancora da annunciare!

Per quanto riguarda la privacy, i vostri dati saranno trattati nel pieno rispetto delle normative vigenti e potrete gestire le vostre informazioni in totale autonomia. Maggiori dettagli sono disponibili qui.

Il nostro obiettivo è quello di avvicinarci ancora di più alla nostra Community, mettendo a vostra disposizione strumenti innovativi e rendendovi parte attiva del nostro parlare di videogiochi. Il nuovo sistema di commenti sarà integrato nelle sezioni più rilevanti del sito, per rendere la vostra partecipazione ancora più significativa.

Vogliamo anche ascoltare le vostre opinioni! Se avete suggerimenti per migliorare la Community, inviateci le vostre idee e segnalazioni all’indirizzo email: supporto@tomshw.it.

Grazie per far parte della nostra Community!