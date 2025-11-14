Valve ha fatto i compiti per bene: dal naufragio elegante delle prime Steam Machine al trionfo a sorpresa della Steam Deck, la traiettoria è chiara e studiata, ma questo non significa che la parabola si chiuda automaticamente nella necrologia per Sony e Microsoft con la nuova Steam Machine.

L’articolo su Tom’s Hardware che trovate qui a cura di Andrea Riviera racconta il percorso storico, indica la Steam Deck come cavallo di troia e piazza numeri, specifiche e scenari in modo convincente, ma confonde spesso la potenza della suggestione con la certezza del fato.

È vero che valve ha materialmente imparato dagli errori. Le prime Steam Machine sono state un esperimento mal riuscito, un coro di hardware eterogeneo e software acerbo che non ha generato la rivoluzione promessa; è vero che il deck ha cambiato la percezione pubblica e che proton e il programma verified hanno ridotto drasticamente l’ansia da compatibilità tipica del pc gaming, trasformando il tutto in qualcosa di vicino a una esperienza da salotto.

Questo è quanto racconta chi ha seguito la vicenda: la transizione da fiasco a prova di massa non è avvenuta per miracolo ma per lavoro di ingegneria, e valve ha giocato bene le sue carte.

La fine delle console rivali?

Parlare di “morte” per Sony e Microsoft è un errore, secondo il mio punto di vista: la storia del mercato dei videogiochi è fatta di equilibri più sofisticati di quanto un titolo sensazionalista possa far credere. Le console non esistono solo come scatole hardware, esistono come promesse di esperienza semplice e coerente, come giardini recintati che molti apprezzano perché riducono il rischio, l’attrito e il tempo speso a configurare e risolvere problemi.

Se valve propone una macchina che fa tutto ciò che promette, allora sì, il panorama cambierà. Ma non si parla di una rivoluzione che scatta per decreto: parliamo di una trasformazione che richiede tempo, fiducia, ecosistema e, soprattutto, giochi che muovano milioni di persone a cambiare abitudine.

Nel pezzo di Tom’s Hardware si insiste molto sul fatto che la Steam Machine avrebbe dalla sua la libreria più vasta mai vista su una console, che l’utente medio potrebbe portare sul divano tutto il suo storico di acquisti Steam e sentirsi a casa. Questo è un argomento forte e vero, ed è il punto che più infastidisce i produttori di console: la libertà di un ecosistema aperto mette pressione su chi ha costruito barriere che prima funzionavano come modelli di business.

Ma possedere la libreria non equivale a cambiare pelle in un attimo; il cambio di paradigma richiede che il nuovo dispositivo raccolga anche la facilità d’uso, il supporto a lungo termine, la capacità di sedurre gli sviluppatori e il buon senso commerciale per spingere nuovi acquisti e abbonamenti. Se valve saprà fare questo, allora sì, si parlerà di un terremoto. Se non lo farà, rimarrà un’ottima alternativa per chi già vive nel mondo PC.

Il discorso sul prezzo è il cuore di tutto. Una fascia di 600-700 euro come soglia di rottura è il punto dove la macchina smette di essere un’attrazione per appassionati e diventa un’opzione per il grande pubblico. Ma 600-700 euro non sono “economici”; sono un investimento che va valutato contro proposte che già esistono e che, spesso, includono ecosistemi consolidati, esclusive forti e servizi come game pass.

L’utente non valuta solo la potenza grezza, valuta cosa ottiene a quel prezzo in termini di gioco immediato, di rete sociale, di offerte future. Se valve venderà la sua macchina a prezzi competitivi e con offerte di lancio che spostino il baricentro della convenienza, allora la partita si farà interessante; ma il solo annuncio di specifiche e potenza non uccide il modello console.

Un altro elemento spesso sottovalutato è la reazione dei competitor. Microsoft non è rimasta a guardare mentre Steam Deck conquistava nicchie: Game Pass, cloud, integrazione pc-console sono mosse già in campo, e una Xbox pensata come “PC da salotto” non è fantasia ma una direzione plausibile.

Steam Machine sarà un’altra ottima alternativa ma non il punto di non ritorno.

Sony, dal canto suo, ha dimostrato di saper portare i suoi titoli sul mercato pc quando il conto richiesto dall’ecosistema chiuso diventava troppo ingombrante; la transizione delle sue esclusive su Steam non è un suicidio, e se non la eliminerà dal mercato comunque produrrà attrito per qualunque concorrente che voglia sottrarre gli utenti alla sua base. In breve, valve può essere un forte catalizzatore di cambiamento ma non il Santo Graal che uccide la concorrenza in un solo colpo.

Mi permette però una considerazione più crudele: tante volte abbiamo visto annunci che promettevano di “uccidere” un intero segmento semplicemente perché offrivano qualcosa di nuovo. La realtà è che il cambiamento nelle piattaforme è più spesso graduale che epocale, più spesso competitivo che esiziale. Il rischio reale per Sony e Microsoft non è tanto la scomparsa quanto l’erosione lenta: se valve continua a offrire valore, se l’esperienza utente diventa indistinguibile dalla comodità console, se il prezzo e la disponibilità lavorano a suo favore, allora sì, i margini di manovra delle console diminuiranno. Ma è un processo a più anni, non un telegramma di morte.

Il futuro è un ecosistema chiuso?

La domanda che rimane sul tavolo è una sola e semplice: siamo pronti a spostare il centro dell’esperienza videoludica dal “metti il disco e gioca” al “apri steam e vai” sul divano di casa? Se la risposta è sì, allora valve vince; se la risposta è no, allora la Steam Machine sarà un’altra ottima alternativa ma non il punto di non ritorno. Io penso che il pubblico sarà diviso, come è sempre stato, e che il futuro non sarà monolitico ma plurale.

Ci saranno gli ecosistemi chiusi, i giardini curati e le macchine aperte che mettono tutto sul tavolo, e alla fine chi la spunterà sarà chi avrà saputo coniugare tecnologia, libreria, prezzo e facilità d’uso in modo inesorabile e convincente.

Non amo i funerali affrettati. Se Valve ha una carta in mano, la giocherà; se Sony e Microsoft hanno risposte, le useranno. Io guardo alla Steam Machine come a un’apertura che costringerà tutti a essere migliori. E se la morte delle console è un’immagine forte, preferisco pensare a una metamorfosi lenta, e irrimediabile solo per chi non saprà adattarsi. Perché il vero centro della questione non è chi muore o chi vive, ma chi riesce, ancora una volta, a raccontare il gioco come esperienza senza attriti. E senza promesse vane.