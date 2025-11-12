Valve è tornata in grande stile. Dopo settimane di speculazioni, teaser e rumor che hanno infiammato la rete, il colosso di Gabe Newell ha finalmente svelato il suo nuovo arsenale hardware: una nuova Steam Machine, un nuovo Steam Controller e soprattutto il Steam Frame, un visore ibrido VR che promette di fondere realtà virtuale, gaming PC e autonomia da dispositivo standalone. Un annuncio di proporzioni titaniche, che segna il più grande passo dell’azienda dai tempi dello Steam Deck. Tutti e tre i prodotti sono attesi per l’inizio del 2026, con prezzi ancora da definire.

A raccontare in anteprima l’esperienza è il giornalista di Rock Paper Shotgun James Archer, che ha avuto modo di provare i tre dispositivi direttamente nella sede di Valve a Bellevue. L’impressione generale? Tutti e tre gli hardware condividono il DNA dello Steam Deck: filosofia di design pulita, attenzione alla compatibilità con i giochi tramite Proton, e un’ossessione per la qualità dell’esperienza d’uso. Ma ciascun prodotto cerca di affrontare un aspetto diverso del mondo PC, e di espandere la “famiglia Steam” oltre i confini della portabilità.

Partiamo dalla nuova Steam Machine, il progetto forse più sorprendente del trio. Dopo il mezzo fallimento dell’esperimento originale del 2015, Valve torna a scommettere su un PC da salotto pensato per l’ecosistema SteamOS. Il modello del 2026 punta tutto sulla potenza: una CPU AMD Zen 4 a sei core, GPU RDNA 3 con 28 Compute Units e 8 GB di VRAM GDDR6, supporto fino a 4K upscalato, Wi-Fi 6E e piena integrazione con lo Steam Controller. In sostanza, un mini-PC con il cuore di una console, ma con tutta la libertà del mondo PC. Valve sembra voler dimostrare che l’idea di una Steam Machine “funzionante” non era sbagliata — solo prematura.

Il nuovo Steam Controller è invece un ritorno che punta a riscrivere il passato. L’originale del 2015 era un dispositivo tanto ambizioso quanto divisivo, amato da una nicchia e odiato da molti per il suo design eccentrico. Il modello 2026 abbandona le stranezze più radicali in favore di un approccio più equilibrato. Due levette magnetiche TMR, trackpad capacitivi con feedback aptico, sensori giroscopici e un sistema di Grip Sense per rilevare la pressione delle dita: tutto costruito con una solidità che richiama il feeling premium del DualSense. Compatibile con SteamOS, Windows, Mac, Linux e persino con iOS e Android via Steam Link, il controller promette fino a 35 ore di autonomia e un’esperienza più intuitiva, pensata per conquistare anche chi non si era mai abituato all’originale.

Ma è il Steam Frame a rubare la scena. Il visore VR di Valve nasce con un’ambizione chiara: diventare “l’ultimo headset che dovrai mai comprare”. E almeno sulla carta, le premesse ci sono tutte. Il dispositivo monta un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 GB di RAM, lenti pancake e due display LCD da 2160x2160 per occhio, con un refresh rate che arriva fino a 144Hz in modalità sperimentale. Supporta un tracciamento inside-out a sei camere (quattro esterne e due interne per l’eye tracking), integra un audio stereofonico avanzato nella fascia e offre persino una porta PCIe espandibile con pass-through per la fotocamera. Tutto questo, con un sistema operativo SteamOS e la capacità di funzionare sia collegato al PC sia come dispositivo standalone.

Un aspetto cruciale del progetto è la compatibilità con i giochi Steam anche su architettura ARM, una sfida tecnica che potrebbe aprire la strada a una nuova generazione di esperienze VR “da scrivania”, senza più cavi o configurazioni complesse. I controller del visore offrono tracking completo a 6DOF, input tradizionali, feedback aptico e tracciamento capacitivo delle dita, con un’autonomia di circa 40 ore. È, in altre parole, la risposta diretta di Valve a Meta Quest 3 e Apple Vision Pro — ma con un approccio radicalmente più “da gamer”.

Come ha dichiarato l’ingegnere Jeremy Selan, il Steam Frame sarà un prodotto “premium”, ma comunque “più economico del Valve Index”. Considerando che il kit completo di quest’ultimo si aggira ancora sui 999 dollari, è lecito aspettarsi un posizionamento più aggressivo, forse intorno ai 700-800 dollari. Se la promessa verrà mantenuta, Valve potrebbe riconquistare il terreno perso nel settore VR, oggi dominato da Meta e in parte minacciato dall’arrivo di Apple nel campo della realtà mista.

Insomma, quello che fino a poche settimane fa sembrava solo un rumor ora è realtà: Valve ha messo in moto una nuova ondata hardware con l’obiettivo di ridefinire il concetto stesso di “ecosistema Steam”. Una console per il salotto, un controller universale e un visore ibrido che ambisce a unificare il PC gaming e la realtà virtuale. Il tutto condito da un messaggio chiaro: dopo il successo dello Steam Deck, Valve non intende più limitarsi al software.

Resta da capire se la visione di Newell e soci riuscirà a tradursi in una proposta coerente e sostenibile. Perché se c’è una lezione che la prima Steam Machine ci ha lasciato, è che l’hardware non basta: serve una direzione, un’identità. Questa volta, però, Valve sembra aver imparato. E con la community già in fibrillazione per l’ombra di un certo Half-Life 3 che aleggia su ogni annuncio, l’inizio del 2026 si preannuncia come uno dei momenti più cruciali della storia recente del PC gaming.