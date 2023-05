Mail Time | Recensione - Death Stranding con gli animaletti

Comunicare, tenersi in contatto, scambiarsi messaggi e oggetti: sono tutte cose che nella società moderna diamo per scontate. In un mondo frenetico in cui, in pochi secondi, è possibile comunicare con una persona che abita dall’altra parte del globo, Mail Time ci ricorda quanto fossero speciali le modalità di comunicazione di una volta.

La rilassante e tenera avventura indie di Kela Van Der Deijl e Freedom Games è un vero e proprio inno alla cara e vecchia posta, che oggi utilizziamo solamente per ricevere documenti e avvisi di cui faremmo volentieri a meno, ma che un tempo aveva qualcosa di intimo e magico.

Nel mondo di Mail Time, la posta è una cosa seria: impersoniamo infatti una Mail Scout alle prime armi intenta a portare a termine il suo primo incarico ufficiale, tra fiori giganti, funghetti colorati e tanti animali del bosco.

Nella nostra recensione vi raccontiamo la nostra breve ma emozionante esperienza come postini in un mondo abitato da scoiattoli, conigli e orsetti.

Il diverso non esiste

La prima cosa che ci ha colpito di Mail Time è stata la possibilità di creare un personaggio che rispecchia al 100% la nostra personalità. Il protagonista del gioco (nel nostro caso la protagonista) è infatti personalizzabile al 100%: oltre a poterne determinare l’aspetto fisico scegliendo tra diverse tonalità di pelle e tagli di capelli, abbiamo potuto selezionare l’outfit più adatto a noi e scegliere lo zainetto giusto per trasportare le preziose letterine.

Infine, abbiamo potuto scegliere il sesso e l’identità di genere del nostro personaggio. Il gioco è pensato infatti per essere inclusivo al 100% e per rappresentare quante più categorie di esseri umani (o, in questo caso, di animaletti!) possibile.

Più avanti con la storia scopriremo anche che nel mondo di Mail Time non c’è spazio per alcun tipo di pregiudizio: gli animali sono tutti diversi, eppure tutti uguali. Pur impegnati in litigi e bisticci, i personaggi del gioco non conoscono altri sentimenti al di fuori dell’amore e del rispetto per il prossimo.

Con i suoi toni ingenui e degni di un libro di favole per bambini, la tenera avventura cartoon abbatte qualsiasi tabù legato all’amore e alla diversità creando un microcosmo dove tutti hanno lo stesso valore e nessuno viene giudicato per essere se stesso.

Durante la nostra run su PC ci siamo imbattuti in tenere storie d’amore,e dilemmi morali su come risolvere al meglio i problemi della vita di tutti i giorni.

Le bellissime ambientazioni in stile cartoon e il design da fiaba dei personaggi e degli animaletti hanno attirato la nostra attenzione fin dai primi minuti di gioco, facendoci sperare di provare lo stesso senso di meraviglia per le zone del gioco ancora inesplorate.

In questo senso, Mail Time riesce appieno nel tentativo di creare un’atmosfera da sogno, con un’ambientazione cottagecore degna dei più teneri libri di favole per bambini.

Un autunno che non finisce mai

In Mail Time possiamo visitare otto diverse aree di gioco, ognuna caratterizzata da musiche e colori diversi. Ciò che salta subito all’occhio iniziando la partita, è come in questo mondo l’autunno regni sovrano. Sebbene durante il nostro cammino avremo modo di camminare tra prati fioriti ed elementi prettamente primaverili, i temi autunnali ricorrono in ogni angolo della mappa.

L’elemento ricorrente del gioco è infatti il fungo: avremo persino un cappello a forma di funghetto che potremo personalizzare a piacimento portando a termine una missione specifica.

Quello di Mail Time è un mondo in miniatura: quelli che inizialmente sembrano alberi non sono altro che fiori e fili d’erba. Infatti, ci accorgeremo ben presto di essere piccoli come delle formiche, con proporzioni che richiamano un po' quelle viste di recente in Grounded – ma con tutt'altra atmosfera.

Durante la nostra avventura ci addentreremo in piccoli villaggi abitati da marmotte e conigli, in teiere adibite ad abitazioni e in enormi tovaglie a grandezza naturale e imbandite di cibo – per noi – grandissimo.

Ogni ambientazione disponibile è ben realizzata e ricca di dettagli. Il gioco consente anche di compiere delle vere e proprie scalate verso i punti più alti degli scenari, in modo da avere una vista mozzafiato sull’intera mappa di gioco. Cadere dall’alto non ci causerà alcun danno: basterà rialzarsi e riprendere l’esplorazione.

Mettere da parte se stessi per aiutare gli altri

Come già accennato, abbiamo scelto come protagonista della nostra avventura una piccola gnometta neo-diplomata all’accademia dei Mail Scout con il compito di portare a termine il suo primo incarico da postina. Come?

All’inizio del gioco, il nostro mentore ci affida la nostra prima lettera, senza però specificare a chi vada consegnata, né dove si trovi l’animaletto in questione. Il nostro compito sarà quello di interagire con gli altri animali della Foresta Frusciante per scoprire dove si trovi il fantomatico Greg, di cui nessuno sembra sapere nulla.

Durante la nostra missione finiremo per fermarci ad ascoltare le storie dei vari NPC e per fare diverse deviazioni per aiutarli al meglio delle nostre possibilità. Come già accennato, già dai primi minuti di gioco perderemo quasi di vista il nostro obiettivo principale, barcamenandoci tra le richieste e i problemi di qualsiasi animale in difficoltà che incontreremo sul nostro cammino.

Potremo interagire con un totale di quindici animali, ognuno con le sue particolarità e la sua storia. I personaggi di Mail Time non peccano certo di personalità: incontreremo una tartaruga che sogna di diventare una maratoneta, un’upupa punk, un coniglietto astronomo, un corvo con il blocco dell’artista, un’oca appassionata di botanica e tanto altro ancora.

In questo piccolo microcosmo costellato da fiori e funghetti, tutti conoscono tutti: finiremo infatti per esplorare diversi intrecci, ascoltando pettegolezzi e aiutando alcune anime in pena a dare un senso tutto nuovo alla propria esistenza. La sensazione richiama un po' quella di Lake, dove la postina protagonista si ritrovava a scoprire le storie quotidiane degli abitanti della cittadina.

In questo senso, la protagonista si rivelerà preziosa in una grande varietà di situazioni, sfornando consigli e aiutando gli animali a ritrovare la serenità perduta senza mai compromettere il suo grande senso morale.

Durante le nostre avventure non scenderemo mai a compromessi con i personaggi che incontreremo, e ci impegneremo sempre a rispettare le regole imparate all'accademia dei Mail Scout.

Questo ci consentirà anche di guadagnare le Medaglie Scout e di riempire le pagine del libro degli obiettivi, dando così un senso di progressione.

Un salto da un fungo all’altro

Mail Time ci regala una modalità di gioco estremamente rilassante, resa possibile dalle atmosfere chill, dagli scenari colorati e dalla splendida colonna sonora.

Il gameplay si basa su un sistema molto semplice di missioni, a volte intrecciate tra loro: spesso, per portarne a termine una, dovremo necessariamente iniziarne un’altra.

La nostra protagonista potrà muoversi sulla mappa di gioco saltando da un fiore all’altro, rimbalzando su funghi elastici e raggiungendo, con la funzionalità di doppio salto, anche gli angoli più alti dello scenario.

Molto comoda anche la funzione Glide, che ci ha consentito più volte di planare delicatamente nell’aria per posarci su rami e sporgenze altrimenti irraggiungibili, il tutto utilizzando una bellissima paravela in perfetto stile The Legend of Zelda: Breath of the Wild (che potete recuperare su Amazon a prezzo ridotto).

Essendo l’obiettivo principale quello di consegnare lettere e pacchi ai quindici animali del mondo di gioco, ci siamo ritrovati più e più volte a visitare gli stessi scenari. Tuttavia, la mappa è piccola e ben costruita, e orientarsi su essa diventa molto semplice già a partire dai primi minuti.

Sebbene possa sembrare una modalità di gioco monotona e a lungo andare noiosa, Mail Time utilizza diversi espedienti per rendere l'esplorazione sempre divertente. Per esempio, la paravela consente di raggiungere qualsiasi punto della mappa in pochissimi secondi, godendosi allo stesso tempo una splendida visuale sull'intera area di gioco.

I personaggi e le loro storie sono una riproduzione, più o meno realistica, dei problemi della vita di tutti i giorni: Mail Time è stato concepito per offrire al giocatore buoni consigli per godersi appieno la vita.

Inoltre, nel corso dell'avventura si scoprono diverseche consentonodi raggiungere le destinazioni molto più velocemente e che evitano al giocatore di ripercorrere l'intero tragitto per spostarsi da un punto all'altro dello scenario, riducendo così al minimo il backtracking.

Gli animali della foresta non ci chiederanno solo di consegnare lettere, ma anche di raccogliere alcuni oggetti sparsi per il mondo di gioco.

Qualunque sia la missione che ci verrà affidata, potremo sempre procedere in totale tranquillità e con la certezza che niente di brutto potrà mai succedere. Mail Time è infatti un’avventura concepita per donare pace e serenità al giocatore, che durante il suo viaggio dovrà limitarsi a esplorare, a godersi il paesaggio e le storie dei personaggi, senza mai preoccuparsi di morire o di inciampare nel game over.

Inoltre, il titolo consente di scegliere tra una grande varietà di impostazioni di accessibilità disponibili in qualsiasi momento della storia e pensate proprio per rendere l’avventura piacevole e accessibile a tutti.

Una volta completate le prime missioni, è chiaro come Mail Time sia stato concepito per offrire al giocatore buoni consigli per godersi appieno la vita, al riparo da ansie e da brutti pensieri. I personaggi e le loro storie non sono altro che una riproduzione, più o meno realistica, dei problemi della vita di tutti i giorni, tra relazioni che non funzionano o che hanno bisogno di ritrovare il proprio equilibrio, incomprensioni tra amici o tra sconosciuti e perdita di uno scopo.

Con la sua dolcezza e la sua forza di spirito, la nostra protagonista dimenticherà più volte di essere una semplice postina, improvvisandosi terapista di coppia, confidente e mediatrice in affari di diversa natura, trovando una soluzione ai dilemmi di vita di ogni personaggio e ricordando al giocatore che non esiste un problema che non può essere risolto.

Un’avventura semplice e rilassante

Mail Time offre una modalità di gioco molto semplice: già dai primi minuti avremo accesso al libro degli obiettivi, in cui potremo visualizzare in qualsiasi momento le missioni e gli incarichi a noi assegnati.

Proprio come in un Death Stranding onirico e colorato, avremo sempre sotto gli occhi un elenco dettagliato di tutte le lettere e i pacchi che dovremo consegnare, oltre che un inventario che contiene tutti gli oggetti raccolti lungo la strada. La terza pagina del libro mostra invece tutte le Medaglie Scout guadagnate portando a termine gli incarichi e consegnando le lettere.

Le pagine rimanenti sono dedicate alle impostazioni di gioco e di accessibilità, che come già accennato sono davvero tante e in grado di venire incontro a tutte le esigenze.

Purtroppo, per quanto si tratti di un’avventura semplice, rilassante e adatta a tutti, Mail Time presenta alcuni fastidiosi bug che in più frangenti ci hanno impedito di portare a termine le missioni e, di conseguenza, di completare il gioco al 100%.

Infatti, spesso e volentieri ci è risultato impossibile interagire con alcuni personaggi, lasciando così in sospeso la loro storia e tutte le missioni a essa collegate. Per poter conoscere le sorti di ogni animaletto abbiamo dovuto necessariamente cominciare una nuova partita una volta terminata la prima run, perdendo in questo modo tutti i salvataggi. Infatti, selezionando il pulsante Nuova partita tutti i dati verranno sovrascritti e non sarà più possibile accedervi.

Oltre a tutto ciò, il gioco presenta alcuni glitch ed errori grafici che però non vanno a intaccare in alcun modo l’esperienza di gioco.

L’avventura cottagecore di Kela Van Der Deijl può essere portata a termine in meno di due ore, anche completando tutti gli obiettivi. Durante la nostra run su PC abbiamo trovato piuttosto scomodi i comandi di gioco, che risulta invece molto più scorrevole e piacevole collegando un controller.

Nonostante questi piccoli problemi, che probabilmente verranno risolti a breve con il rilascio di patch correttive, la nostra esperienza con Mail Time è stata estremamente piacevole e rilassante. Il gioco è costruito esattamente con l’intento di regalare un breve momento di relax e serenità al giocatore, a cui viene ricordato più volte quanto sia importante stringere legami, coltivare amicizie e relazioni e, soprattutto, prendersi cura di sé.

In questo senso il gioco ci offre una riflessione molto profonda sul significato di fallimento, su quanto sia imprevedibile la vita e sul fatto di poter trarre qualcosa di buono da qualsiasi situazione, anche dai momenti più bui.

Mail Time è disponibile a partire dal 27 aprile 2023 su PC, ed è in arrivo prossimamente anche su Nintendo Switch, PS5 e PS4.

Infine, segnaliamo in chiusura che il gioco non è attualmente disponibile in italiano: i testi sono tutti in inglese.