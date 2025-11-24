È la fine di una lunga giornata di lavoro. Le responsabilità (familiari, professionali, personali) sembra essersi calmate, almeno per qualche ora. Finalmente, mi siedo davanti al mio PC tirato a lucido o alla mia console. Accendo lo schermo e sapete che faccio? Rimango immobile.

Lo sguardo vaga sulla libreria: Steam, GOG, il Game Pass, la dashboard di PlayStation. Decine, forse centinaia di titoli. Capolavori acclamati, titoli AAA costati milioni, perle indie che dovrei assolutamente provare. Baldur's Gate 3 mi fissa con la promessa di centinaia di ore di avventura. Hollow Knight Silksong, mi aspetta, così come Metaphor e altri giochi nel backlog.

E io, invece di tuffarmi con gioia in uno di questi mondi, sento un peso, nonché un senso di stanchezza. Apro un gioco, navigo nel menu, magari inizio il tutorial, e dopo quindici minuti lo chiudo. Apro YouTube o Netflix e magari finisco a fare "doomscrolling" sui social.

In quel momento, la domanda mi sorge spontanea, carica di un senso di colpa quasi esistenziale: "Perché non ho più voglia di giocare? Cosa c'è che non va in me? È colpa mia?". La risposta breve è: no, non penso sia colpa mia. O almeno, non è solo colpa mia. E no, nemmeno vostra.

Siamo cambiati noi

Quello che stiamo vivendo non penso sia un fallimento personale, né la "morte" della nostra identità di videogiocatori. Penso sia più un mix di come siamo cambiati e, in modo forse ancora più radicale, come sono cambiati i videogiochi.

Ammettiamolo: non siamo più gli adolescenti che tornavano da scuola e avevano un oceano di tempo indisturbato davanti a sé. La prima, e più ovvia, colpevole della nostra apatia videoludica è senz'altro l'età adulta. Ma la questione è più profonda del semplice "non ho tempo".

Da adulti, il tempo non è solo una risorsa; è in realtà la valuta più preziosa che abbiamo. Quando avevo quindici anni, un gioco da 80 ore come The Elder Scrolls 4: Oblivion non era un impegno. Era un mondo in cui perdersi per un'intera estate, mentre oggi un gioco da 80 ore è quasi come un secondo lavoro.

Il problema, però, non è nemmeno la mancanza di tempo, ma la mancanza di energia mentale. Dopo otto, nove, dieci ore passate a risolvere problemi, a rispondere a email, a gestire scadenze e a prendere decisioni, il cervello è semplicemente fritto.

L'idea di staccare dal PC o da una giornata di lavoro e dover imparare un sistema di crafting complesso, decifrare un albero delle abilità tentacolare o impegnarsi in un combattimento soulslike che richiede concentrazione, è semplicemente estenuante. Ormai non cerco più una sfida; cerco un onesto conforto. Ed è qui che la fruizione passiva di una serie TV vince a mani basse. Il mio cervello non vuole più "lavorare" per divertirsi; vuole solo staccare la spina.

Il palato raffinato

C'è un altro fattore: siamo diventati dei connoisseur (degli intenditori, in sostanza). Chi gioca da venti o trent'anni ha visto tutto. Abbiamo salvato la principessa, abbiamo sventato la cospirazione globale, abbiamo abbattuto il drago e abbiamo esplorato la galassia.

Questa esperienza ci ha resi difficili da stupire. Quando avviamo un nuovo sparatutto, riconosciamo immediatamente le meccaniche prese da Call of Duty. Quando esploriamo un open world, vediamo la "formula Ubisoft"(torri da scalare, icone da ripulire, avamposti da liberare) anche se è mascherata da una nuova skin. Per questo, forse, siamo rimasti tutti sbalorditi da Clair Obscur: Expedition 33.

Non è che i giochi siano peggiori; è che noi siamo diventati più esigenti. La "magia" che cerchiamo non è più nel gameplay loop (che ormai conosciamo a memoria), ma in una narrazione davvero matura, in un'idea di design veramente innovativa o in un'esperienza emotiva che ci colpisca nel profondo. E queste cose sono, per definizione, molto più rare.

Spesso, quando diciamo "voglio giocare", non intendiamo "voglio giocare a questo nuovo gioco". Intendiamo "voglio sentirmi come mi sentivo quando giocavo a Ocarina of Time nel 1998".

In poche parole non stiamo cercando di replicare un gioco; stiamo cercando di replicare un periodo della nostra vita in cui il mondo era più semplice, le scoperte erano continue e non avevamo un mutuo da pagare. La nostalgia è una trappola: ci fa comprare i remake e le remastered, ma la sensazione originale non torna, perché a mancare non è il gioco, ma il contesto in cui lo abbiamo vissuto.

Come è cambiato il mercato

Se l'evoluzione personale è metà dell'equazione, l'evoluzione dell'industria è l'altra metà, forse quella più importante. I videogiochi moderni, soprattutto nel mercato AAA, non sono più progettati per noi adulti con poco tempo. Anzi, sono progettati attivamente quasi contro di noi.

Ricordate quando inserivamo il disco e il gioco partiva? Era tutto piuttosto Istantaneo, cosa che non è più così come ben sappiamo.

Apriamo il launcher (Steam, EA App, Ubisoft Connect...); Ci accorgiamo che il gioco richiede un aggiornamento da magari 50 GB; Mentre aspettiamo, forse dobbiamo aggiornare i driver della scheda video.

Poi, magari, finalmente avviamo il gioco. Ma non è finita, perché dobbiamo accettare ben tre diversi "Accordi di Licenza" e magari creare un account secondario per il publisher (anche se giochiamo in single player).



Da tutto questo sono passati venti minuti e non abbiamo ancora superato la schermata del titolo. Questo inizio è un po' come un killer della motivazione, una specie di muro invisibile che il nostro cervello stanco non ha voglia di scavalcare.

Inoltre, l'avvento del modello "Game as a Service" ha trasformato il divertimento in obbligo. I giochi non vogliono più che li finiamo; vogliono che diventino la nostra vita e ci viviamo dentro. Non per altro sono pieni di sistemi progettati per creare dipendenza psicologica, non divertimento.

Con questa metodologia il gioco ha smesso di essere un passatempo, diventando un appuntamento fisso in calendario. Sì, avete capito bene: quasi come una checklist di compiti da sbrigare, come se ogni giorno non avessimo già mille checklist.

La paralisi della scelta

Oltre a questo, ora siamo anche annegati nelle scelte. L'era dei giochi gratuiti e dei servizi in abbonamento come Game Pass e PlayStation Plus, unita ai saldi Steam e ai regali di Epic, ha creato il "paradosso dell'abbondanza".

Quando avevamo un solo gioco, acquistato con i risparmi di un mese, lo svisceravamo. Lo giocavamo fino alla fine, ne scoprivamo ogni segreto, perché era tutto ciò che avevamo.

Oggi, abbiamo accesso a centinaia di giochi. Questa abbondanza paralizza. Passiamo più tempo a sfogliare il catalogo che a giocare. E quando finalmente scegliamo un titolo, la nostra soglia di sopportazione è bassissima. Al primo momento di noia, al primo picco di difficoltà, il nostro cervello sussurra: "Perché sto faticando? Potrei star giocando a uno degli altri 300 titoli nella mia libreria". Questo ha comportato che il valore percepito di ogni singolo gioco è di fatto crollato.

A volte, il cervello ha solo bisogno di un'attività rilassante a basso impatto.

Poi c'è il problema dei giochi AAA, dove molti di questi sono diventati troppo grossi. Non in senso positivo, ma nel senso di "gonfiati". Per giustificare un prezzo di 80 euro,, missioni secondarie fotocopia e sistemi di crafting superflui.

Insomma, la classica avventura che potrebbe essere raccontata magnificamente in 15 ore viene stiracchiata artificialmente a 60. Il risultato è un'esperienza diluita, piena di "filler", che non rispetta il nostro tempo.

Non penso sia una crisi

Quindi no, non è colpa mia e non è colpa nostra. Non siamo rotti e non abbiamo perso la magia. Siamo semplicemente degli adulti più esigenti con un cervello stanco, che cerchiamo di trovare gioia in un hobby che è diventato, per molti versi, un mercato di attrito e basato sull'obbligo.

La nostra voglia di giocare non è morta; si è solo trasformata. E la buona notizia è che possiamo creare noi quelle condizioni. Non si tratta di forzarci a giocare, ma di reimparare a farlo in un modo nuovo.

Accettiamo la nostra identità, ponendoci non più l'obbiettivo di giochi, ma di goderci il tempo che passiamo con essi. Accettiamo che non giocheremo mai tutto quello che c'è nella libreria. Vi posso assicurare che da quando me ne sono reso conto, è diventato liberatorio.

Dobbiamo cominciare ad Abbandonare i giochi che non ci divertono. La vita è troppo breve. Abbiamo magari iniziato un AAA acclamato e dopo tre ore ci annoia? Disinstalliamo senza sensi di colpa. Non dobbiamo niente a nessuno, men che meno a un software.

Va bene non cercare sempre il capolavoro. A volte, il cervello ha solo bisogno di un'attività rilassante e a basso impatto. Un PowerWash Simulator, un Euro Truck Simulator, una partita veloce a Vampire Survivors o una serata a curare il proprio orto in Stardew Valley.

La nostra relazione con i videogiochi non è finita. Sta solo entrando in una fase più matura, più selettiva e, se gestita bene, più consapevole. Smettiamolo di sentirci in colpa per i giochi che non stiamo giocando e iniziamo a cercare attivamente le poche, preziose esperienze che si adattano a chi siamo diventati oggi.