Avatar di Ospite RPG_Runner #269 0
0
Non commento mai ma questo articolo è davvero stato scritto col cuore, complimenti!
Avatar di AlCo 0
0
Bell'articolo, mi ci ritrovo.
Avatar di Yoryn 0
0
Veramente un gran bel pezzo, con un'analisi profonda e mai banale. Mi ci ritrovo pienamente, essendo prossimo al mezzo secolo e giocando dai tempi dell'atari, passando per ogni sistema di gioco possibile (ho mancato solo 4 XBox, ma per il resto ho avuto tutto, anche il PC Engine). Ormai mi sono specializzato nei soulslike, mio genere dai tempi di Demon's Soul su PS3, ma ultimamente sto variando un po', proprio per quel senso di "noia" videoludica che mi attanaglia da un paio di anni. Fortunatamente appunto ci sono titoli che ho "scoperto" e ai quali magari non mi sarei mai avvicinato un tempo, ma c'è da dire che perle come BG3 o COE33, mi hanno risollevato il morale, così come giochi tipo Silk Song o V-Rising, in cui mi son imbattuto per caso solo recentemente, e che mi sta dando soddisfazione. Forse perché, proprio come hai giustamente sottolineato tu, oggi il tempo a disposizione è veramente esiguo, per cui partire all'avventura (solitamente dopo le 23:30, perchè quello è il periodo, almeno per me, ormai disponibile) sapendo che potresti, senza neanche accorgertene, fare le 3:00 di mattina, è possibile solo ogni tanto. Con certi giochi invece, anche solo 1 oretta, ti permette di fare qualcosa di buono, lasciandoti la soddisfazione e la tranquillità di rimandare alla volta successiva. Ad ogni modo, ancora complimenti, un articolo scritto come si deve!
