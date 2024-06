Magic svela le nuove carte di Assassin's Creed in versione limitata Secret Lair

Nulla è reale, tutto è lecito anche nelle partite di Magic the Gathering perché, dopo aver mostrato le prime carte del nuovo set dedicato ad Assassin's Creed, ora Wizards of the Coast rilancia con le carte in versione Secret Lair.

La linea di prodotti capsule di Magic the Gathering ha ospitato sempre le versioni esteticamente più impressionanti delle carte, con brand e collaborazioni davvero importanti nel corso degli anni.

Advertisement

È successo alla fine dello scorso anno con Tomb Raider, sempre per rimanere nell'ambito del mondo dei videogiochi, ma Secret Lair è da sempre lo store con cui Wizards of the Coast sperimenta maggiormente.

E ora lo fa con Assassin's Creed, mettendo a catalogo ben due set da cinque carte esclusive acquistabili solo in questa occasione.

Come da tradizione per Secret Lair, queste carte hanno un trattamento artistico esclusivo e, come potete vedere, sono davvero bellissime.

Il bundile Secret Lair x Assassin’s Creed: Lethal Legends, acquistabile a €34,99, è illustrato da Narendra Bintara Adi, Clint e Diana Cearley, Zezhou Chen, Fajareka Setiawan e Dan Watson, che rielaborano delle carte di Magic ma con delle arte che riportano alcuni dei protagonisti della saga di Assassin's Creed.

Precisamente:

1x Najeela, the Blade-Blossom come Eivor, Raven Clan Champion

1x Kelsien, the Plague come Altaïr, Brotherhood Mentor

1x Queen Marchesa come Amunet, Tyrants’ End

1x Ramses, Assassin Lord come Basim, Master Assassin

1x Admiral Beckett Brass come Edward, Jackdaw Captain

Ma, senza nulla togliere al grande lavoro degli artisti qui sopra, è il secondo set a rubare la scena.

Il set Secret Lair x Assassin’s Creed: Da Vinci’s Designs, sempre allo stesso prezzo, immagina le carte di Magic come disegnate da Leonardo da Vinci, con uno stile unico.

L'idea è quella di replicare alcuni oggetti come se fossero stati disegnati proprio dal geniale inventore, e il bundle contiene:

1x Blade of Selves

1x Conqueror’s Flail

1x Darksteel Plate

1x Death Render

1x Whispersilk Cloak

Potete trovare queste carte sul sito di Secret Lair ma, nel caso non l'aveste capito, dovete affrettarvi perché si tratta di edizioni a dir poco limitate.

Ovviamente queste carte si aggiungono a quelle già annunciate del set "regolare", di cui vi avevamo già parlato, in arrivo il prossimo 5 luglio e che potete preordinare anche tramite Amazon.