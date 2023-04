Benvenuti nel nuovo SpazioGames

Vi diamo il benvenuto sul nuovo SpazioGames, che da oggi vi accoglie con un design moderno e completamente rivisto, pensato su misura per i suoi lettori.

Lasciamo che a presentarvelo siano direttamente il direttore Andrea Ferrario e l'editor-in-chief Stefania Sperandio, che vi sveleranno le idee dietro il rinnovato sito e i progetti futuri della testata.

SpazioGames e il DNA videoludico

(Andrea Ferrario, direttore)

Circa tre anni fa accoglievamo SpazioGames, un brand storico dell'industria videoludica italiana, nella famiglia di 3Labs . L'obiettivo era chiaro: riportare SpazioGames sulla cresta dell'onda senza intaccare il suo, evitando contaminazioni con altre tematiche. È quello che abbiamo fatto, SpazioGames è rimasto fedele alla sua linea editoriale, modellata dalle sapienti decisioni della caporedattrice Stefania Sperandio e dal duro lavoro di tutto il team. Oggi

Ma non è abbastanza, perché SpazioGames sta per rinascere una seconda volta, assieme ad altri siti del gruppo che riceveranno lo stesso trattamento nei prossimi mesi. Nuova infrastruttura tecnica, nuovo sito, nuova strategia pubblicitaria: i cambiamenti saranno totali e le novità verranno rilasciate settimana dopo settimana. L'obiettivo di questo nuovo corso è offrire ai nostri lettori affezionati una piattaforma veloce – il più veloce possibile –, un modello pubblicitario che non disturberà al fruizione dei contenuti, più avanti la possibilità di visualizzare un sito totalmente privo di advertising, delle pagine a tema, un'ergonomia d'uso ottima su qualsiasi dispositivo e molto altro.

Le novità sono moltissime e abbiamo deciso d'introdurle lentamente perché, nel frattempo, vogliamo ascoltare il feedback dei nostri lettori e adattare, se necessario, le nostre decisioni. Se vorrete supportarci durante questo cambiamento, ogni suggerimento sarà prezioso.

Continuate a seguirci, siamo solo all'inizio di questo nuovo viaggio assieme.

Il primo passo verso il futuro

(Stefania Sperandio, Editor-in-chief)

L’idea dietro il nuovo sito era quella di garantire ai nostri lettori. Noterete subito, ad esempio, la grande facilità di navigazione, la leggerezza con cui è possibile sfogliare le nostre pagine sia da desktop che da mobile, lae la

Abbiamo inoltre costruito SpazioGames per dare ampio spazio ai nostri contenuti Originals, gli approfondimenti completamente originali che trovate solo sulla nostra testata e che ci dimostrate sempre di apprezzare. Anche per il futuro, posso già dirvi che saranno la pietra angolare della nostra proposta editoriale, fornendovi nuovi spunti, riflessioni e anche dichiarazioni dagli addetti ai lavori – per sposare pienamente la nostra visione che vuole sottolineare la natura di medium interattivo del videogioco.

Inoltre, noterete tante piccole novità che daranno maggior evidenza alle breaking news, permettendovi di approfittare della tempestività della nostra redazione per rimanere sempre aggiornati in tempo reale sul mondo dei videogiochi.

A tal proposito, cogliamo l’occasione per sottolineare che SpazioGames è e rimane un sito votato esclusivamente ai videogiochi.

Non leggerete, tra i nostri contenuti, contaminazioni di alcun tipo: la nostra è una testata storica nel panorama del gaming ed è a quello che continua a rivolgersi, con un occhio in particolare sul mondo delle console.

E, proprio in merito alle console, noterete nella nostra homepage dei box dedicati alle diverse piattaforme. Non vogliamo anticiparvi troppo, ma nei prossimi mesi potete aspettarvi delle piccole sorprese che faranno felici i videogiocatori, qualsiasi sia la loro console preferita.

Ormai vicino ai suoi ventitré anni (spegneremo le candeline a ottobre), insomma, SpazioGames continuerà a portarvi quotidianamente alla scoperta delle novità, dei retroscena, dell’industria, delle tecnologie e delle curiosità legate al videogioco.

La nostra redazione non vede l'ora di vivere con voi il futuro del nostro medium preferito e approfitto di questo spazio per ringraziare l'intera squadra – sia i volti che conoscete bene che quelli che lavorano quotidianamente dietro le quinte e che, insieme, hanno reso possibile tutto questo. È solo il primo passo, ma siamo già carichi e pronti per i prossimi.

Aspettiamo i vostri feedback

Dal momento che ci avete accompagnato per tutto questo tempo, aspettiamo i vostri feedback. Abbiamo già svolto tanti test in questi mesi, ma voi siete decisamente molti di più di noi e potete darci una grande mano. In caso doveste notare dei bug, non esitate a segnalarceli nei commenti a questo articolo.

Se, invece, doveste riscontrare dei problemi relativi alla sicurezza del sito, contattateci a questo indirizzo email per segnalarlo al team tecnico del nostro editore.

Tenete vicino il controller e mettetevi comodi: benvenuti nella vostra nuova casa, videogiocatori.

Nota: il nuovo SpazioGames è appena stato pubblicato. Bug, rallentamenti o altri malfunzionamenti sono in via di risoluzione. In pochi giorni potrete apprezzare tutte le novità e prestazioni del nostro nuovo sito.