Il 18 dicembre 2025 non è una data qualsiasi per chi ha attraversato la storia dei videogiochi con un pad tra le mani e un immaginario in testa. Sono passati trentotto anni dall’uscita del primo Final Fantasy, e dirlo così, in modo secco, non rende giustizia al peso specifico di quel momento.

Perché Final Fantasy non è stato solo un gioco, ma un vero e proprio gesto di "sopravvivenza creativa", un atto disperato travestito da fiaba interattiva, una promessa sussurrata in un’epoca in cui il medium cercava ancora una propria voce adulta.

Nel dicembre del 1987, mentre il mondo correva verso la fine di un decennio contraddittorio e tecnologicamente ingenuo, Hironobu Sakaguchi metteva sul tavolo quello che lui stesso considerava l’ultimo tentativo. Se fosse andata male, avrebbe lasciato l’industria.

Il nome Final Fantasy non era ancora marketing, era quasi una lettera d’addio. Eppure, in quella cartuccia per Famicom c’era già tutto: la malinconia di un viaggio che non promette felicità, l’epica intesa come fatica, la sensazione che salvare il mondo non sia mai gratis.

La fantasia finale

Rigiocare oggi quel primo capitolo è un’esperienza strana, quasi archeologica. I pixel sono grossi, le animazioni rudimentali, la narrazione affidata a poche righe di testo. Eppure funziona ancora. Funziona perché Final Fantasy nasce da un’idea di avventura che non ha bisogno di effetti speciali per colpire.

Funziona perché già allora il gioco non ti chiedeva soltanto di vincere, ma di partire. Di lasciare un punto A per andare verso un punto B che non conoscevi davvero. Una filosofia che la saga non avrebbe mai più abbandonato.

Guardando indietro, con la lucidità amara che solo il tempo concede, viene da sorridere pensando a quanto fosse fragile tutto. Square (Soft, ai tempi) non era il colosso che sarebbe diventato, il genere JRPG non aveva ancora un pubblico globale, e l’idea stessa che una serie così profondamente giapponese potesse parlare al mondo sembrava una scommessa azzardata.

E invece, trentotto anni dopo, siamo qui a misurare la nostra vita in capitoli, in numeri romani, in colonne sonore che ci riportano a momenti precisi dell’esistenza.

Final Fantasy è cresciuto insieme a noi, ma non sempre nella stessa direzione. È stato classico e sperimentale, conservatore e rivoluzionario, amato e contestato. Ogni nuovo capitolo ha portato con sé discussioni infinite, rotture generazionali, accuse di tradimento e dichiarazioni d’amore incondizionato.

Ed è giusto così. Una saga che dura quasi quattro decenni non può permettersi di essere unanimemente accettata. Deve dividere, deve far discutere, deve rischiare di sbagliare.

Eppure, sotto strati di cambiamenti tecnologici, sistemi di combattimento reinventati e mondi sempre più complessi, c’è un filo rosso che parte proprio da quel primo episodio del 1987. È l’idea che la fantasia non sia evasione, ma confronto. Che draghi, cristalli e magie servano a parlare di perdita, responsabilità, sacrificio.

Nel corso degli anni, la saga è diventata anche uno specchio dell’industria. Ha anticipato tendenze, ne ha subite altre, ha spesso rappresentato l’ambizione massima del videogioco giapponese. Dall’impatto di Final Fantasy VII, che ha riscritto il modo di raccontare storie su console, fino alle più recenti incarnazioni action-oriented, ogni capitolo è stato una fotografia del momento storico in cui è nato. A volte splendida, a volte imperfetta, ma sempre sincera nel tentativo.

Ricordare oggi il primo Final Fantasy significa anche interrogarsi su cosa abbiamo perso per strada. Non tanto in termini di qualità, quanto di ingenuità. Quel senso di scoperta pura, di mondi che sembravano immensi perché lo erano nella nostra testa prima ancora che sullo schermo. Oggi tutto è più grande, più definito, più costoso. Ma è anche più pesante. Più consapevole di sé, più timoroso di sbagliare. Il Final Fantasy del 1987 non aveva paura di essere semplice, perché sapeva di essere necessario.

Cosa resta, oggi, di quella magia?

C’è una nostalgia che non riguarda solo il gioco, ma il tempo in cui lo abbiamo incontrato. Le ore passate a immaginare ciò che i pixel non potevano mostrare, le mappe disegnate a mano, le leggende metropolitane nate attorno a segreti inesistenti.

Final Fantasy è stato anche questo: un catalizzatore di immaginazione collettiva, un linguaggio comune per una generazione che scopriva che i videogiochi potevano essere altro rispetto a una partita veloce e dimenticabile.

Oggi, a trentotto anni di distanza, la saga continua a esistere in un panorama radicalmente diverso. Il mercato è cambiato, il pubblico è cambiato, noi siamo cambiati. E forse è proprio per questo che tornare con la memoria a quel primo capitolo ha un valore particolare.

Non per dire che era tutto meglio prima, ma per ricordare perché tutto questo è cominciato. Perché qualcuno, in un ufficio giapponese alla fine degli anni Ottanta, ha deciso di puntare tutto su una fantasia finale che, ironia della sorte, non è mai finita davvero.

Final Fantasy oggi è ancora un monumento in continua costruzione, con tutte le crepe e le impalcature del caso. Ma le fondamenta sono ancora lì, posate il 18 dicembre 1987. E finché ci sarà qualcuno disposto a partire per un viaggio che promette più domande che risposte, quella fantasia continuerà a vivere.